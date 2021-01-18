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Отец отказался от сына, которого мать назвала именем бывшего парня

Отец отказался от сына, которого мать назвала именем бывшего парня

Возмущенный мужчина не стал подписывать официальный документ о рождении ребенка. Отца шокировало имя, которое дала сыну его возлюбленная, сообщает The Sun.

Как отмечается, женщина решила назвать своего сына в честь бывшего парня. Мальчик получил не только первое имя экс-бойфренда матери, но и второе. 

Отец ребенка оказался неприятно удивлен случившимся. Мужчина отказался подписывать свидетельство о рождении, пока мать не поменяет имя мальчика на то, о котором пара договорилась еще до родов. 

По признанию мужчины, он также не исключает вероятность того, что решит сдать тест на отцовство ребенка.

Как писал NEWSTES, ранее застрявшая в отеле из-за карантина туристка стала продавать свои голые фото.

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По материалам: uposters.ru

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