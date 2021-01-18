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Парламентарии рассказали, как встретят Крещение

Парламентарии рассказали, как встретят Крещение
19 января многие вместо купели пойдут в храм

В один из главных православных праздников россияне будут набирать освящённую воду в храмах — по свидетельствам очевидцев, она обладает уникальными свойствами. А вот «крещенские купания» пройдут с ограничениями, обусловленными пандемией. Поэтому, как удалось выяснить «Парламентской газете», большинство депутатов и сенаторов в этом году не пойдут окунаться в купель, но готовятся посетить праздничные церковные службы.

«Идеальная вода»

Крещение Господне, как говорит нам христианство, — одно из ключевых событий в истории человечества. Важность его подчёркивается тем, что описано оно во всех четырёх канонических евангелиях. Именно в Иордане Иисус Христос — Богочеловек — принял крещение от Иоанна Предтечи, чтобы, по словам самого Христа, «исполнить всякую правду» (факт крещения был предсказан задолго до этого ветхозаветными пророками). Тем самым он явился миру в единстве Святой Троицы — Иоанн услышал голос Отца (как повествует евангелист Матфей, были произнесены слова «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение», принятые окружающими за раскаты грома), и увидел сходящего на Сына Святой Дух в виде голубя. Именно поэтому праздник Крещения в православии имеет ещё одно название — Богоявление, после которого Христос начал своё служение, исцеляя больных, слепых, глухонемых, воскрешая мёртвых.

Согласно многовековой православной традиции в Крещенский сочельник (18 января) и в сам праздник Крещения Господня (19 января) в храмах происходит чин освящения воды. Согласно многим свидетельствам, она имеет особые свойства.

В РПЦ рекомендуют отказаться от крещенских купаний из-за COVID-19


Об одном из таких свидетельств «Парламентской газете» поведал первый замглавы Комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский: «Я верю, что 19 января Господь освящает всю воду на земле. Каждый год иду в этот день на службу в храм, набираю крещенской воды — для меня, если хотите, это идеальная вода. Как-то обнаружил у себя дома бутылочку с крещенской водой, которая пролежала лет семь-восемь. И вода в ней не «зацвела», оказалась абсолютно свежей!».

День для полезных начинаний

Планирует прийти на праздничную службу 19 января в православный храм и глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ Андрей Климов. Как рассказал сенатор «Парламентской газете», он также ежегодно набирает домой крещенскую воду.

Говоря о современном понимании праздника Крещения Господня, Климов подчеркнул — для него день Богоявления является «началом тех дел, которые идут на пользу Церкви и нашему государству». Одним из таких начинаний в наступившем году, по его словам, должно стать начало работы нового телеграм-канала «Русский акцент», созданного командой сенатора.  

Вместе с тем, смысл в любом православном празднике есть «только тогда, когда ты веришь в истину», убеждён Игорь Дивинский. «Главное значение Богоявления для православных христиан в том, что всем миром управляет Бог — живой и не придуманный, который явил себя народу именно во время Крещения», — сказал он.

А ещё в России Крещение является логическим завершением рождественских святок. «Это необычный, торжественный и одновременно глубоко личный праздник», — считает глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. — Для меня Крещение — это радостное ощущение из детства, напрямую связанное с крещенскими морозами, с бабушкой, которая приносит крещенскую воду из храма, с варежками на резинке… Когда слякоть и дождь, очень сложно воспринять этот праздник в полноте. А морозы, которые пришли сейчас в нашу страну, можно сказать, благословляют и закрепляют традиции Крещения в России».

Онищенко дал советы перед крещенскими купаниями


Отметим, что крещенскую воду в православных храмах освящают и раздают два дня подряд — 18 и 19 января. Согласно благочестивой православной традиции, эту воду стараются пить натощак, давать болящим и страждущим людям для исцеления. Также водой от Крещения Господня люди кропят своё жильё.

Есть и ещё один «секрет» от опытных православных прихожан, который позволяет не утруждаться сверх меры и не тащить домой по несколько канистр крещенской воды — когда она заканчивается, рекомендуется оставлять в бутыли небольшое её количество и после доливать туда чистой питьевой воды, которая после не будет отличаться от «оригинала».

Кто пойдёт на крещенские купания

Известно, что в этом году не во всех регионах власти будут организовывать крещенские купели. По сравнению с предыдущими годами почти наверняка сократится количество парламентариев, которые пойдут в них в ночь с 18 на 19 января. Виной тому — не мороз, который прихватил нашу страну с конца прошлой недели, а пандемия и связанные с нею ограничения. Впрочем, как отметил Андрей Климов, православный канон не предполагает погружения в крещенскую купель: «Ничего плохого в этом нет, но это не является обязательным требованием для православного христианина».

Не поедет окунаться в этом году и депутат от ЛДПР Иван Сухарев, исполняя рекомендации руководителей РПЦ поберечься. В целом же, «крещенские купания» — это не богослужебная и не уставная практика, а традиция, получившая широкое распространение в последние годы. Такое пояснение в своём телеграм-канале даёт архиерей Русской Православной Церкви, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). По его словам, если человек, отправляясь купаться на Богоявление, «погружается в воду в молитве, вспоминает Крещение Спасителя, то можно говорить о некоей благочестивой религиозной практике» — сравнимой, например, с освящением верб на Вербное воскресение. Если же «купания» — лишь придаток пьяного отдыха или следствие тщеславия человека, то это, как говорит владыка, является грехом и «извращением картины воспоминаний Евангельских событий».

Также епископ Савва в очередной раз развенчал миф о том, что крещенское купание якобы очищает человека от духовных искажений. «Благочестивое совершение купания может способствовать правильному внутреннему настрою — настрою на раскаяние в своих грехах, желанию вести жизнь по заповедям Христа. Поэтому если где-то в этом году купания будут, а где-то нет — ничего страшного, храмы остаются открытыми, возможность помолиться за службой, причаститься есть у всех. И, конечно, поскольку купание — лишь обычай, не следует устремляться в ледяную купель тем, кому это противопоказано по состоянию здоровья», — дал разъяснения владыка.


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С этим согласен и первый замглавы Комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко — по его словам, в купель «стоит пойти всем, кто собирался это сделать», но «разумеется, решение надо принимать, исходя из состояния своего здоровья» и совершать погружения лишь на официальных объектах, организованных при участии МЧС.

А на вопрос «Парламентской газеты» будет ли он сам окунаться, депутат ответил, что «это святое» и он готовится к этому в ночь с 18 на 19 января. Где именно это произойдёт, парламентарий не уточнил.

Заметим, что, согласно православному миропониманию, в крещенский сочельник и в день Крещения, Бог, по вере людей, освящает все водные источники на земле. Поэтому никакого «предательства веры» в том, что экстремальное купание в проруби будет заменено на купание в собственной ванной, нет.

Заметим, что также существуют народные поверья, связанные с Крещением. Согласно одному из них, в крещенский сочельник 18 января надо собирать снег, который, как и остальная вода (пусть и замороженная), способен исцелять больных. Однако Церковь призывает к другому — выдержать в тот день строгий пост, чтобы встретить праздник Крещения Господня с большей радостью в храме.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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