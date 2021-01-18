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Перспективы развития образования в Белгородской области обсудил Министр просвещения с врио главы региона

Перспективы развития образования в Белгородской области обсудил Министр просвещения с врио главы региона

В Москве прошла встреча Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова и врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Они оценили перспективы развития сферы образования в регионе.

Перспективы развития образования в Белгородской области обсудил Министр просвещения с врио главы региона.

Врио главы региона подчеркнул, что запрос на качественное образование сегодня в Белгородской области высок, поэтому работа по развитию образования, а также строительство новых школ при поддержке федерального бюджета будут продолжаться.

# Общество
По материалам: edu.ru

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