Перспективы развития образования в Белгородской области обсудил Министр просвещения с врио главы региона
Сегодня, 15:50 Влада Некрасова
В Москве прошла встреча Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова и врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.
Они оценили перспективы развития сферы образования в регионе.
Перспективы развития образования в Белгородской области обсудил Министр просвещения с врио главы региона.
Врио главы региона подчеркнул, что запрос на качественное образование сегодня в Белгородской области высок, поэтому работа по развитию образования, а также строительство новых школ при поддержке федерального бюджета будут продолжаться.
По материалам: edu.ru