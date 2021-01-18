Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Правительство установило предельную цену на газ на уровне 6,99 грн/куб

Правительство установило предельную цену на газ на уровне 6,99 грн/куб

Правительство установило предельную цену на газ на уровне 6,99 грн/куб
Сегодня, 18 января, Кабинет Министров утвердил предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Об этом сообщил глава Правительства Денис Шмыгаль.

По его словам, такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина.

“Выше, чем 6,99 грн за куб поставщики газа не смогут поднимать цену. Это решение позволит снизить цену на газ для украинцев в ​​среднем на 30%”, – говорится в сообщении.
Денис Шмыгаль отметил, что установленная сейчас цена ниже на 1,5 грн от той, которая была в 2018-2019 годах.

“В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тысячи гривен. Или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена (6,99 грн/куб) означает, что при таком же потребление средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты”, – сказал глава правительства.

“Сегодня без вмешательства в ситуацию уже бы в феврале кубометр газа мог подорожать до 12 грн”, – сказал Шмыгаль.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Участники конкурса «Большая перемена» узнают о секретах тайм-менеджмента
Участники конкурса «Большая перемена» узнают о секретах
На северо-востоке Москвы по программе реновации построят более 20 объектов образования
На северо-востоке Москвы по программе реновации построят более 20
Российские школы вернулись к очному обучению
Российские школы вернулись к очному обучению
Лунный день сегодня 18 января 2021 года
Лунный день сегодня 18 января 2021 года
Бурятский участковый 1,5 км нес на руках замерзшего в поле мужчину
Бурятский участковый 1,5 км нес на руках замерзшего в поле мужчину
В детском погребении I века обнаружили кости щенка
В детском погребении I века обнаружили кости щенка
Перспективы развития образования в Белгородской области обсудил Министр просвещения с врио главы региона
Перспективы развития образования в Белгородской области обсудил
В «Орленке» открылась программа «Школьный Музей Победы»
В «Орленке» открылась программа «Школьный Музей Победы»
На базе ЧГПУ открыт Ресурсный центр развития информационно-коммуникационных технологий в образовании
На базе ЧГПУ открыт Ресурсный центр развития
Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2021 года
Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2021 года
Константин Хабенский, Алена Михайлова и другие в первом тизере нового сериала Федора Бондарчука "За час до рассвета"
Константин Хабенский, Алена Михайлова и другие в первом тизере нового
Мосийчук: Нам должно быть наплевать на врага Украины Навального
Мосийчук: Нам должно быть наплевать на врага Украины Навального

Топ на сегодня

Valve подвела итоги 2020 года в Steam и поделилась планами по развитию платформы
Valve подвела итоги 2020 года в Steam и поделилась планами по
В России создадут реестр виноградопригодных земель
В России создадут реестр виноградопригодных земель
Анкара и Баку проведут первые после войны учения на границе с Арменией
Анкара и Баку проведут первые после войны учения на границе с Арменией
Оператором затонувшего у берега Турции сухогруза была украинская компания
Оператором затонувшего у берега Турции сухогруза была украинская
Звездный Instagram: снежные вершины, пляжные фотосессии и отголоски прошедших праздников
Звездный Instagram: снежные вершины, пляжные фотосессии и отголоски

Еще по теме

Кабмин планирует снизить цену на газ с февраля. Сколько будем платить
В Украине вновь вырастет цена на газ для населения
"Нафтогаз" понизил цену на топливо для украинцев
Иран заложил в бюджет цену нефти на уровне $40 за баррель