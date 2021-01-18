Правительство установило предельную цену на газ на уровне 6,99 грн/куб

Анастасия Иванова

Сегодня, 18 января, Кабинет Министров утвердил предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Об этом сообщил глава Правительства Денис Шмыгаль.По его словам, такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина.“Выше, чем 6,99 грн за куб поставщики газа не смогут поднимать цену. Это решение позволит снизить цену на газ для украинцев в ​​среднем на 30%”, – говорится в сообщении.Денис Шмыгаль отметил, что установленная сейчас цена ниже на 1,5 грн от той, которая была в 2018-2019 годах.“В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тысячи гривен. Или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена (6,99 грн/куб) означает, что при таком же потребление средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты”, – сказал глава правительства.“Сегодня без вмешательства в ситуацию уже бы в феврале кубометр газа мог подорожать до 12 грн”, – сказал Шмыгаль.