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Премьер Японии назначил министра по вакцинации от Covid-19

Премьер Японии назначил министра по вакцинации от Covid-19

Бывший глава МИД и Министерства обороны Японии, а ныне министр, ответственный за проведение административной реформы, Таро Коно назначен также министром, отвечающим за вакцинацию населения страны от коронавируса. Об этом сегодня, 18 января, сообщил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

«Я распорядился назначить министра Коно ответственным за проведение вакцинации», — сказал Суга.

Он отметил, что вакцинация жителей страны «по возможности начнется до конца февраля».

«В настоящее время мы ведем необходимую подготовку», — пояснил премьер, уточнив, что в процессе осуществления вакцинации населения будут задействованы силы самообороны страны.

По информации японского правительства, на первом этапе вакцинация населения охватит около 50 млн человек, в первую очередь 4 млн медицинских и социальных работников, которые чаще всего общаются с заболевшими коронавирусом. Во вторую очередь будут вакцинироваться лица старше 65 лет, что составляет около 36 млн человек. Затем кампания распространится на 8,2 млн жителей Японии с хроническими заболеваниями. Им будет предложено самостоятельно подать заявления на первоочередную вакцинацию. В эту категорию не предполагается включать беременных женщин, поскольку в Японии пока не имеется подтвержденных данных о воздействия на них вакцин.

Напомним: в декабре 2020 года американская фармацевтическая компания Pfizer подала заявку в министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии на сертификацию своей вакцины от коронавируса. В случае одобрения правительством разработка Pfizer станет первым препаратом от коронавируса, применение которого будет разрешено в Японии. В начале декабря японские власти приняли закон о бесплатной вакцинации всех жителей страны от Covid-19.

Япония ранее подписала контракты с Pfizer, а также с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и американской биотехнологической фирмой Moderna на поставку в будущем препаратов от коронавируса.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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