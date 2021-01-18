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Разговор министров: Армения напомнила о гуманитарном приоритете по Карабаху

Разговор министров: Армения напомнила о гуманитарном приоритете по Карабаху

Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян обсудили сегодня, 18 января, ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы установления стабильности и безопасности в регионе. В рамках реализации трёхсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября и 11 января Ара Айвазян вновь подчеркнул приоритетность для Еревана полноценного решения гуманитарных вопросов, в первую очередь, связанных с возвращением военнопленных и удерживаемых лиц.

Армянский министр также обратил внимание российского коллеги на вопрос сохранения армянских религиозных и историко-культурных памятников на территории Нагорного Карабаха, оказавшихся под контролем Азербайджана, и беспрепятственного вовлечения в этот процесс международных специализированных структур.

Собеседники также обменялись мнениями о вопросах двусторонней и многосторонней повестки.

Как сообщало ИА Newstes, ранее в понедельник, выступая на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году, Сергей Лавров отметил, что в настоящее время военные России, Армении и Азербайджана выверяют поимённые списки для обмена военнопленными после недавней войны в зоне карабахского конфликта. «В контактах с (армянскими и азербайджанскими. — Ред.) коллегами продвигаем необходимость продолжить рассмотрение этого вопроса, чтобы его закрыть, руководствуясь принципом „всех на всех“», — сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны должны были оставаться на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Был предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). При содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста стороны договорились провести обмен военнопленными и телами погибших военнослужащих.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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