Рисунок с Тинтином побил рекорд аукционной цены для комиксов

Вадим Карасев

Созданный в 1936 году рисунок бельгийского художника Эрже стал самым дорогим в мире произведением искусства в жанре комикса после продажи на аукционе за ошеломляющую сумму в 3 175 400 евро (около 3,84 миллиона долларов США). Рисунок представляет собой первоначальный вариант обложки одного из выпусков приключений Тинтина.

Эрже (настоящие имя и фамилия Жорж Реми) начал рисовать комиксы о приключениях журналиста Тинтина с 1929 года, когда приступил к работе над первым альбомом «Тинтин в стране Советов». За последующие 46 лет он выпустил двадцать три альбома о Тинтине и его друзьях, последний, двадцать четвертый выпуск Эрже не успел закончить. Комиксы о Тинтине стали одними из самых популярных европейских комиксов. Изначально выходившие на французском, они переведены на десятки языков. Тинтину посвящены десятки исследований — от культурологических и искусствоведческих до психоаналитических и даже конспирологических, где выдвигается версия, будто художник в завуалированной форме отразил историю рождения своего отца от бельгийского короля. В 2011 году вышел фильм «Приключения Тинтина: Тайна Единорога», снятый Стивеном Спилбергом.

Рисунок, проданный на парижском аукционе Artcurial, представляет собой первоначальный вариант обложки к пятому выпуску «Приключений Тинтина» — «Голубой лотос» (1936), действие которого происходит в Китае около 1931 года. Эрже изобразил Тинтина и его верного пса Милу прячущимися в большую китайскую вазу и смотрящими на огромного красного дракона. Издательство сочло, что многоцветный рисунок — слишком дорогой для массового тиражирования, и художник создал упрощенный вариант, который и стал обложкой комикса. Первый же рисунок Эрже подарил семилетнему сыну своего редактора Жан-Полю Кастельману. В семье Кастельмана рисунок хранился долгие годы, пока наследники не решили его продать. Предпродажная оценка составляла 2–3 миллиона евро, и уже в первые секунды торгов ставки превысили два миллиона.

Исследователи считают, что «Голубой лотос» стал важным рубежом в творчестве Эрже. Начиная с этого альбома, Эрже старается изучить историю и культуру стран, куда попадает его герой. На работу над «Голубым лотосом» значительно повлияла дружба с Чжан Чжунжэнем, китайским студентом, изучавшим историю искусства в Королевской академии изящных искусств в Брюсселе. Эрже дал имя своего друга одному из героев комикса, китайскому мальчику, которого Тинтин спасает из реки Янцзы. В дальнейших эпизодах комикса этот герой высмеивает многие европейские стереотипы о китайцах. В дальнейшем он появляется в одном из последующих альбомов — «Тинтин в Тибете».

Выход в свет «Голубого лотоса» вызвал отклики на международном уровне. Поскольку Тинтин разоблачает в Китае не только банду торговцев опиумом, но и японскую шпионскую сеть, Япония подала протест в Министерство иностранных дел Бельгии. Зато в Китае одобрили комикс, и председатель партии Гоминьдан Чан Канши даже пригласил художника посетить страну. Чжан Чжунжэнь в том же 1936 году вернулся на родину, где провел ряд выставок и основал частную школу искусств в Шанхае. Во время японско-китайской войны и гражданской войны в Китае Эрже потерял связь со своим другом. Во времена культурной революции Чжан Чжунжэнь подвергся преследованиям и был вынужден работать дворником, но позже он стал известным скульптором и возглавил Академию художеств в Шанхае. Контакты между Чжан Чжунжэнем и Эрже возобновились в 1970-х годах, а в 1981 году Чжан Чжунжэнь приехал в Европу, и они с Эрже снова увиделись.