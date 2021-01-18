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Россия направила 300 военнослужащих в сирийскую провинцию Хасеке

Россия направила 300 военнослужащих в сирийскую провинцию Хасеке

В сирийскую провинцию Хасеке направили дополнительные подразделения российской военной полиции для усиления совместных с правительственными войсками наблюдательных постов, сообщил майор Дмитрий Сунцов, возглавляющий совместный российско-сирийский наблюдательный пост.

Всего на них разместят около 300 военнослужащих, пояснил он.

«Наше подразделение прибыло на один из совместных наблюдательных постов в провинции Эль-Хасеке. Основная задача способствовать деэскалации конфликта в регионе. Наши военнослужащие ведут наблюдение за соблюдением режима прекращения огня, а также оказывают всяческую помощь местному населению», — заявил Сунцов.

Согласно договоренностям между Москвой и Анкарой о стабилизации обстановки в регионе, подразделения военной полиции размещают на наблюдательных постах в приграничной с Турцией провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Так, в конце декабря российские военнослужащие прибыли на пост в городе Айн-Исса, где сирийские войска неоднократно подвергались обстрелам и даже нападениям незаконных вооруженных формирований. Однако, когда пост стал совместным, их активность снизилась.

Первое подразделение из состава усиления уже прибыло в Хасеке, в ближайшее время к нему присоединятся еще несколько. Это наиболее подготовленные военнослужащие с опытом выполнения различных задач в Сирии.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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