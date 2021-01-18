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Россия настаивает на получении от Израиля конкретного ответа по Сирии

Россия настаивает на получении от Израиля конкретного ответа по Сирии

Россия призывает Израиль предоставить факты, свидетельствующие об угрозе этой стране с территории Сирии, заявил сегодня, 18 января, министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

«Если Израиль, как они говорят, вынужден реагировать на угрозы своей безопасности, которые проистекают с сирийской территории, то мы нашим израильским коллегам много раз говорили: если вы видите такие угрозы, пожалуйста, передайте нам соответствующую информацию, — отметил Сергей Лавров. — Мы, Россия, абсолютно не хотим, чтобы сирийская территория использовалась против Израиля, либо чтобы сирийская территория использовалась, как многим бы того хотелось, как арена ирано-израильского противостояния».

Глава российской дипломатии подчеркнул, что Москва готова принять все меры для того, чтобы устранить угрозы безопасности Израиля с территории Сирии, если таковые имеются.

«Пока конкретного ответа на такое обращение мы не получили, но продолжаем настаивать», — констатировал министр.

Вместе с тем руководитель внешнеполитического ведомства указал, что Россия «жёстко говорит» о необходимости соблюдения резолюции Совета Безопасности ООН по Ливану, которая нарушается израильтянами, использующими воздушное пространство этой арабской республики для ударов по объектам в Сирии.

«Это серьёзный вопрос в наших отношениях (с Израилем. — Ред.)», — подчеркнул Лавров.

На прошлой неделе стало известно, что Ливан подаст срочную жалобу в ООН в связи с ежедневными нарушениями Израилем воздушного пространства арабской республики на фоне беспрецедентной активности самолётов и беспилотных летательных аппаратов Армии обороны еврейского государства в небе соседней страны. Президент Мишель Аун ранее призвал к осуждению «агрессии и нарушений суверенитета Ливана» со стороны Израиля и выполнению им резолюции 1701 Совбеза ООН, которая привела к прекращению военных действий между двумя странами после их последнего полномасштабного конфликта в 2006 году. Бейрут и Тель-Авив формально остаются с того времени в состоянии войны, и Ливан неоднократно жаловался на нарушения Израилем его воздушного пространства и морских границ.

В последние недели израильские военные самолёты совершили множество полётов на малой высоте над столицей и другими крупными городами Ливана, вызвав беспокойство среди мирных жителей арабской республики. Израиль редко комментирует такие воздушные миссии, но официальные лица еврейского государства ранее указывали, что облёты необходимы из-за «нарушения» боевиками движения «Хизбалла» указанной резолюции СБ ООН от 11 августа 2006 года, которая запрещает ведущей организации ливанских шиитов наращивать свой военный потенциал и действовать вблизи границы с Израилем. Многие подобные рейды часто проводятся с целью нанесения ударов по соседней Сирии, где Израиль нацелен на поддерживаемые Ираном ополченцев и объекты «Хизбаллы».

Напомним, с 2011 года Израиль нанёс сотни ударов по Сирии, большая часть которых была направлена против поддерживаемых Ираном формирований ливанской «Хизбаллы». В последнее время израильская авиация участила удары вглубь сирийской территории. Эксперты связывали это с подписанным Ираном и Сирией в июле прошлого года соглашением, которое предусматривает размещение на сирийской территории иранских зенитных ракетных комплексов. Тегеран обязался прикрыть арабского союзника «передовыми системами противовоздушной обороны», такими как Bavar и Khordad. Согласно военным источникам, тем самым Иран и Сирия на фоне непрекращающихся ударов со стороны ВВС Израиля по проиранским силам в САР «решили изменить правила ведения боевых действий в воздушном пространстве арабской республики». Однако, судя по продолжающимся ракетным ударам, особого успеха в этом пока не достигли.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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