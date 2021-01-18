Российские школы вернулись к очному обучению

Лидия Мартынова

С 18 января во всех регионах страны школы переходят на очный формат обучения, сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

К традиционному формату занятий возвращаются практически все учащиеся с 1-го по 11-й класс. Так, например, в Калининградской области рекомендовано с сегодняшнего дня возобновить занятия для учеников 5–8-х классов, занимавшихся ранее дистанционно. В Рязани на неделю раньше запланированного срока отправляются в школы пятиклассники и шестиклассники.

Более миллиона московских детей приступили к очному обучению в образовательных учреждениях. Младшим школьникам на неделю продлевали новогодние каникулы, и сегодня они также вышли в школы.

В Новосибирской области третья учебная четверть началась в очном режиме.

В Ульяновской области, по данным региональных органов исполнительной власти, на протяжении последних недель снизился и остаётся стабильным процент заболеваемости ОРВИ и вирусными инфекциями среди школьников и педагогов. Сейчас в каждом классе установлены рециркуляторы воздуха, организованы термометрия и дезинфекция всех помещений. Чтобы избежать массового скопления детей, в школах отменили внеурочные мероприятия, концерты и экскурсии.

В некоторых регионах в связи с сильными морозами обновили рекомендации, в которых указано, при какой температуре за окном школьники могут не посещать занятия. Решение о непосещении учебного заведения родители должны принимать самостоятельно, но о пропуске занятий необходимо сообщить классному руководителю или администрации школы по телефону.

Особое внимание Министерство просвещения в работе с регионами уделяет необходимости продолжения контроля и соблюдения всех требований, предписанных Роспотребнадзором.