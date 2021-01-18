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Санду в Брюсселе просит помощи: Юстиция ей не хочет подчиняться

Санду в Брюсселе просит помощи: Юстиция ей не хочет подчиняться

17 января президент Молдавии Майя Санду прибыла в Брюссель. Первой ее встречей на официальном уровне стали консультации с главным прокурором Евросоюза Лаурой Ковеши. Стороны обсудили реформу системы юстиции в республике и перспективы сотрудничества с Европейской прокуратурой.

«Мы выразили взаимный интерес к сотрудничеству между Европейской прокуратурой и молдавскими структурами, борющимися с коррупцией. Это первый шаг к тому, чтобы совместно бороться с контрабандой и отмыванием денег», — написала в Facebook Санду.

По словам молдавского лидера, она рассчитывает на помощь партнеров в необходимом сегодня импульсе системы правосудия в Республике Молдавия.

Реформировать юстицию Майя Санду пыталась еще в 2019 году, когда она возглавляла правительство (с июля по ноябрь 2019 года). Тогда предложенный ею подход к конкурсному отбору прокуроров не нашел поддержку в парламенте. Тем не менее премьер-министр решила взять на себя ответственность за этот законопроект, в результате чего получила вотум недоверия, а правящую коалицию правоцентристов и социалистов сменило новое парламентское большинство ПСРМ — Демпартия.

В этом году Майя Санду опять активизировалась в попытках подчинить себе правосудие. После встречи с генпрокурором РМ она «выразила свое недоумение и разочарование по поводу некоторых вещей», отметив, что прокуратура и судебная система нуждаются в чистке. Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло на брифинге 12 января выступил с заявлением по поводу продолжающихся политических атак на возглавляемое им ведомство. Пришедшие к власти в республике проевропейские политики оказывают давление на руководимое им учреждение, в том числе пытаются в вмешиваться в расследование резонансных уголовных дел. Он подчеркнул, что хотя Конституция Молдавии и предусматривает разделение властей, в последнее время идут нападки со стороны ряда политических деятелей «в целях подрыва институциональной независимости прокуратуры». Александр Стояногло предупредил, что прокуратура не будет отвечать на политические команды, отчитываться перед политиками и участвовать в политических игрищах.

Напомним, на сегодня у главы молдавского государства запланирован официальный визит в штаб-квартиру Европейского союза. Здесь Майя Санду планировала встретиться с главами ЕС, Европейской комиссии, Европарламента и с королем Бельгии Филиппом.

Как сообщало ИА Newstes , накануне визита в Бельгию Майя Санду провела онлайн-конференцию с аккредитованными в Кишиневе зарубежными дипломатами. Она рассказала, что намерена перезагрузить отношения с Европейским союзом, «разрушенные ее предшественником» социалистом Игорем Додоном и активизироваться в направлении так называемой «экономической дипломатии», чтобы снова привлечь внешнее финансирование РМ.

«В течение 2020 года Европейский Союз несколько раз подвергался нападкам и оскорблениям со стороны псевдоправителей из Кишинева. Нам нужна перезагрузка отношений с нашим важным партнером — Евросоюзом. Сегодня мы преодолеваем позорные страницы истории нашей дипломатии», — заявила Майя Санду.

В этой связи, говорила Санду, ключевым аспектом «является обеспечение предпосылок, способствующих внутреннему развитию — реформам, борьбе с коррупцией, преодолению пандемии коронавируса и экономических последствий этой пандемии». Вместе с тем, по мнению молдавского политолога Игоря Волницкого, встреча Санду с администрацией ЕС будет проходить «под аккомпанемент обещаний поддержки РМ с одной стороны и заверений в неизменности курса Молдавии на интеграцию с Европой — с другой». Волницкий уточнил, что «размер помощи Евросоюза Молдавии традиционно оказывается на порядок выше всякий раз, когда у власти в стране находятся проевропейски ориентированные политики».

В ноябре прошлого года лидер проевропейской партии «Действие и солидарность» одержала победу над Додоном и социалистами, после чего заверила союзников на Западе в том, что РМ «разворачивается» в сторону Евросоюза, сконцентрировавшись на реализации соглашения о евроинтеграции. Однако, констатирует эксперт, дальше деклараций дело вряд ли пойдет. Причина в том, что у Майи Санду нет реальной власти в стране, так как она не контролирует правительство и не имеет поддержки депутатов в парламенте.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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