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«Синий понедельник» 18 января: энергетика самого депрессивного дня 2021 года

«Синий понедельник» 18 января: энергетика самого депрессивного дня 2021 года

Далеко не всегда открытия в области биоэнергетики становятся известными широким массам. Оказывается, сравнительно недавно эксперты пришли к выводу о том, что 18 января является самым депрессивным днем текущего года.


Ранее мы рассказывали о самых опасных днях января, но к ним можно причислить ещё и 18 число, которое многие считают не менее негативным. В его неблагоприятной сути виноваты не звезды и планеты, а наши собственные мысли.

Что такое «синий понедельник»

18 января 2021 года нам предстоит пережить самый депрессивный день в году, называемый «синим понедельником». Стало известно, что третий понедельник января — опасный день. Почему же эксперты в области биоэнергетики сделали такой вывод? 

Все достаточно просто. Согласно исследованиям, большинство людей примерно к третьему понедельнику нового года начинают задумываться о проблемах, которые им предстоит пережить в этом году. Приблизительно в это время многие люди также начинают вспоминать о том, как было здорово в праздничные дни, и ощущать, как сильно им не хочется возвращаться к работе и рутине.

Вторая причина — это проблемы с финансами после праздников. Беспокойство по поводу денег всегда очень сильное, ведь никто не хочет влезать в долги. Несладко приходится и тем, кто следит за фигурой, потому что после праздников мы нередко набираем лишние килограммы. Согласно статистическим исследованиям, как раз в «синий понедельника» люди чаще покупают лекарства, а запросы в поисковых системах о похудении заметно учащаются.


Как пережить «синий понедельник»

Самое главное правило для всех людей без исключения — не стоит думать о прошлом. Особенно это актуально для тех, кто часто переживает по мелочам. В середине января вообще лучше не вспоминать плохое. Если 18 января на вас нападет уныние, лучше займитесь чем-то приятным — увлечениями, хобби, пообщайтесь с близкими.

В этот понедельник лучше не переутомляться. Во-первых, переутомления негативно сказываются на настроении. В состоянии усталости любой человек частично теряет умение мыслить оптимистично. Более того, 18 января ожидается возмущение магнитосферы, которое может перерасти в полноценную магнитную бурю. Это существенно усугубит положение дел. В такой обстановке работать станет еще тяжелее. Отдыхайте 18 января как можно больше.

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По материалам: dailyhoro.ru

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