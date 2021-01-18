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СМИ: сотрудники ФБК бегут после задержания Навального

СМИ: сотрудники ФБК бегут после задержания Навального

Сегодняшнее решение суда об аресте Алексея Навального привело к массовому бегству сотрудников его штабов. Как сообщает РИА ФАН, ссылаясь на источник ФБК (организация признана иностранным агентом в РФ), соратники блогера не выработали единой позиции по этому вопросу и не смогли проявить солидарность со своим "вождем".

Согласно данным агентства, из организации уходят сотрудники и волонтеры. Видный сторонник Навального Владимир Милов подтвердил, что подчиненные начали увольняться, поскольку уверены, что Навальный вскоре будет надолго заключен в тюрьму.

Когда появились новости об отравлении, все испугались, потому что могли потерять работу. Потом он пришел в себя, и все выдохнули, надеясь, что в Германии он и останется. Потом он решил триумфально вернуться, и все уже понимали, чем это грозит: арест, срок, сокращение штабов, деморализация общая. Атмосфера была очень напряженная, до последнего надеялись, что обойдется. Ну и вот сейчас все складывается по худшему сценарию. А значит теряются деньги, начнется раздрай и сокращения.

Алексей Навального 18 января арестовали на 30 дней. Причиной тому послужило нарушение им правил отбывания условного срока.

Напомним, в конце декабря ФСИН объявила Навального в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения.

"Учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан Российской Федерации, УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный", — сообщается на сайте УФСИН России по городу Москве.

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По материалам: uposters.ru

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