СМИ: сотрудники ФБК бегут после задержания Навального
Сегодняшнее решение суда об аресте Алексея Навального привело к массовому бегству сотрудников его штабов. Как сообщает РИА ФАН, ссылаясь на источник ФБК (организация признана иностранным агентом в РФ), соратники блогера не выработали единой позиции по этому вопросу и не смогли проявить солидарность со своим "вождем".
Согласно данным агентства, из организации уходят сотрудники и волонтеры. Видный сторонник Навального Владимир Милов подтвердил, что подчиненные начали увольняться, поскольку уверены, что Навальный вскоре будет надолго заключен в тюрьму.
Алексей Навального 18 января арестовали на 30 дней. Причиной тому послужило нарушение им правил отбывания условного срока.
Напомним, в конце декабря ФСИН объявила Навального в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения.
"Учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан Российской Федерации, УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный", — сообщается на сайте УФСИН России по городу Москве.