Собственник «Фортуны» попадет под санкции США первым
Вашингтон сообщил Берлину, что завтра, 18 января, американские власти могут ввести санкции против собственника трубоукладочной баржи «Фортуна». Она, правда, еще не нарушала санкции, а с помощью смены владельца риски по отношению к «Газпрому» минимизировали.
Немецкое издание Handelsblatt сообщило, что власти США собираются ввести 18 января санкции против владельца трубоукладочной баржи «Фортуна», которая, как планируется, возобновит достройку «Северного потока — 2» в датских водах. По данным СМИ, об этом американские власти уведомили Берлин. Он обязаны это делать согласно положениям санкций, принятых в еще к собственникам трубоукладчиков более года назад.
«Мы продолжим принимать все необходимые и разумные меры для предотвращения «Северного потока — 2», — сказал, сообщает Handelsblatt, представитель посольства США. Он уточнил, что правительство США надеется, что Германия пересмотрит свою позицию по газопроводу «Северный поток-2»: «Проект угрожает жизненно важным интересам национальной безопасности наших европейских партнеров и США».
Пресс-секретарь министерства экономики Германии подтвердил получение уведомления. «Мы приняли его с сожалением», сказал он, сообщает Reuters.
Любопытно, что «Фортуна» еще не нарушала санкций, так как в декабре вела работы в немецких водах на участке, где глубина моря не превышала 30 метров.
Под санкции попадет ООО «КВТ-Рус», которое стало владельцем трубоукладчика лишь в октябре 2020 года. Буквально днями ранее хозяином баржи также было малоизвестное предприятие ООО «Универсальная транспортная компания».
В выписке из регистрации судна в Российском международном реестре судов говорится, что трубоукладчиком владеет ООО «КВТ-рус». Это маленькое предприятие, в штате которого указан всего лишь один человек, выступающий и владельцем, и генеральным директором, — Малков Сергей Викторович. Как почти не ведущее бизнеса ООО могло купить баржу, которую в свое время, как сообщала компания Edison Capital Partners S.A., MCS приобрело за более чем за $ 150 млн, непонятно.
До октября баржа принадлежала люксембургской компании Maritime Construction Services (MCS) и находилась бербоут-чартере у АО «Межрегионтрубопроводстрой». В августе его официальный представитель заявил агентству РБК, что общество не собирается предоставлять трубоукладочную баржу «Фортуна» для достройки «Северного потока — 2».
Очевидно, что судно «увели» от санкций. Из открытой информации известно, собственник Сергей Малков является еще руководителем еще московского ЗАО СП «Аэроприма», которое получило доход в 2019 году в 8,9 млн рублей и имеет дочернее предприятие «Ассоциация делового сотрудничества с Гонконгом».
Эксперт по санкциям в Университете Цюриха Мария Шагина говорила РБК, что, скорее всего, маневры с собственниками «Фортуны» являются частью многоуровневой схемы с целью дистанцировать бывших владельцев судна от санкций США.
Также «защищен» от санкций и трубоукладчик «Академик Черский». После того, как он пришел из Находки в Балтийского моря его собственником вместо «Газпром флота» стал малоизвестный фонд СТИФ из Самары.
Напомним, что Датское морское ведомство сообщило, что с 15 января планируется возобновление строительства «Северного потока — 2» в датских водах. 14 января «Фортуна» покинула порт Висмар, что в 150 милях от района работ, однако прошла на буксире лишь 30 миль и четвертый день находится на рейде Ростока.
Оператор проекта не комментирует ситуацию. Хотя, как сообщало Handelsblatt со ссылкой на пресс-секретаря Nord Stream 2 AG, строительство могут возобновить и в конце января, и в начале февраля, так как сейчас идет осмотр оборудования.
Суда снабжения проекта, тем временем, уже находятся на точке возобновления работ.
Как сообщало ИА Newstes , в январе Конгресс США преодолел вето Дональда Трампа и принял военный бюджет США, в котором прописано расширение санкций против балтийского газопровода. Ограничения касаются как страховых компаний, так и фирм, которые дооснащают и модернизируют трубоукладчики проекта. Также санкции распространяются на компании по сертификации, испытанием и инспектированию «Северного потока — 2».
Агентство Bloomberg сообщило на прошлой неделе, что из-за угрозы санкций проект покинула швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group, у которой есть значительные активы в США. Также угроза санкций вывела из «Северного потока — 2» датскую инжиниринговую компанию Ramboll, сообщило Politiken. В проекте первого балтийского газопровода из России в Германию последняя занималась планированием, оценкой влияния на окружающую среду и участвовала в процессе получения разрешений регуляторов.