Собственник «Фортуны» попадет под санкции США первым

Лидия Мартынова

Вашингтон сообщил Берлину, что завтра, 18 января, американские власти могут ввести санкции против собственника трубоукладочной баржи «Фортуна». Она, правда, еще не нарушала санкции, а с помощью смены владельца риски по отношению к «Газпрому» минимизировали.

Немецкое издание Handelsblatt сообщило, что власти США собираются ввести 18 января санкции против владельца трубоукладочной баржи «Фортуна», которая, как планируется, возобновит достройку «Северного потока — 2» в датских водах. По данным СМИ, об этом американские власти уведомили Берлин. Он обязаны это делать согласно положениям санкций, принятых в еще к собственникам трубоукладчиков более года назад.

«Мы продолжим принимать все необходимые и разумные меры для предотвращения «Северного потока — 2», — сказал, сообщает Handelsblatt, представитель посольства США. Он уточнил, что правительство США надеется, что Германия пересмотрит свою позицию по газопроводу «Северный поток-2»: «Проект угрожает жизненно важным интересам национальной безопасности наших европейских партнеров и США».

Пресс-секретарь министерства экономики Германии подтвердил получение уведомления. «Мы приняли его с сожалением», сказал он, сообщает Reuters.

Любопытно, что «Фортуна» еще не нарушала санкций, так как в декабре вела работы в немецких водах на участке, где глубина моря не превышала 30 метров.

Под санкции попадет ООО «КВТ-Рус», которое стало владельцем трубоукладчика лишь в октябре 2020 года. Буквально днями ранее хозяином баржи также было малоизвестное предприятие ООО «Универсальная транспортная компания».

В выписке из регистрации судна в Российском международном реестре судов говорится, что трубоукладчиком владеет ООО «КВТ-рус». Это маленькое предприятие, в штате которого указан всего лишь один человек, выступающий и владельцем, и генеральным директором, — Малков Сергей Викторович. Как почти не ведущее бизнеса ООО могло купить баржу, которую в свое время, как сообщала компания Edison Capital Partners S.A., MCS приобрело за более чем за $ 150 млн, непонятно.

До октября баржа принадлежала люксембургской компании Maritime Construction Services (MCS) и находилась бербоут-чартере у АО «Межрегионтрубопроводстрой». В августе его официальный представитель заявил агентству РБК, что общество не собирается предоставлять трубоукладочную баржу «Фортуна» для достройки «Северного потока — 2».

Очевидно, что судно «увели» от санкций. Из открытой информации известно, собственник Сергей Малков является еще руководителем еще московского ЗАО СП «Аэроприма», которое получило доход в 2019 году в 8,9 млн рублей и имеет дочернее предприятие «Ассоциация делового сотрудничества с Гонконгом».

Эксперт по санкциям в Университете Цюриха Мария Шагина говорила РБК, что, скорее всего, маневры с собственниками «Фортуны» являются частью многоуровневой схемы с целью дистанцировать бывших владельцев судна от санкций США.

Также «защищен» от санкций и трубоукладчик «Академик Черский». После того, как он пришел из Находки в Балтийского моря его собственником вместо «Газпром флота» стал малоизвестный фонд СТИФ из Самары.

Напомним, что Датское морское ведомство сообщило, что с 15 января планируется возобновление строительства «Северного потока — 2» в датских водах. 14 января «Фортуна» покинула порт Висмар, что в 150 милях от района работ, однако прошла на буксире лишь 30 миль и четвертый день находится на рейде Ростока.

Оператор проекта не комментирует ситуацию. Хотя, как сообщало Handelsblatt со ссылкой на пресс-секретаря Nord Stream 2 AG, строительство могут возобновить и в конце января, и в начале февраля, так как сейчас идет осмотр оборудования.

Суда снабжения проекта, тем временем, уже находятся на точке возобновления работ.

Как сообщало ИА Newstes , в январе Конгресс США преодолел вето Дональда Трампа и принял военный бюджет США, в котором прописано расширение санкций против балтийского газопровода. Ограничения касаются как страховых компаний, так и фирм, которые дооснащают и модернизируют трубоукладчики проекта. Также санкции распространяются на компании по сертификации, испытанием и инспектированию «Северного потока — 2».

Агентство Bloomberg сообщило на прошлой неделе, что из-за угрозы санкций проект покинула швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group, у которой есть значительные активы в США. Также угроза санкций вывела из «Северного потока — 2» датскую инжиниринговую компанию Ramboll, сообщило Politiken. В проекте первого балтийского газопровода из России в Германию последняя занималась планированием, оценкой влияния на окружающую среду и участвовала в процессе получения разрешений регуляторов.