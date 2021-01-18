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Степанов заверил, что Украина получит 910 тыс. доз вакцины от коронавируса в течение месяца

Степанов заверил, что Украина получит 910 тыс. доз вакцины от коронавируса в течение месяца
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на онлайн-встрече с народными депутатами от "Слуги народа" 16 января заверил, что в течение месяца Украина получит 910 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий сообщил в Facebook.
"Если во время испытаний будет подтверждена эффективность китайской вакцины на уровне 70%, в Украину согласно контракту завезут 700 тыс. доз. Еще 210 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech Украина получит в первой половине февраля в рамках инициативы СOVAX. Очень надеюсь, что вакцина появится в заявленные министром сроки", – написал он.
По словам Радуцкого, Степанов высказал уверенность, что вакцинация начнется во второй половине февраля.

"В большинстве стран Европы вакцинировалось менее 1% граждан. Начав делать прививки в начале февраля, у нас есть шанс догнать другие европейские страны по темпам вакцинации", – добавил Радуцкий.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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