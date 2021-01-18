Степанов заверил, что Украина получит 910 тыс. доз вакцины от коронавируса в течение месяца

Влада Некрасова

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на онлайн-встрече с народными депутатами от "Слуги народа" 16 января заверил, что в течение месяца Украина получит 910 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий сообщил в Facebook."Если во время испытаний будет подтверждена эффективность китайской вакцины на уровне 70%, в Украину согласно контракту завезут 700 тыс. доз. Еще 210 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech Украина получит в первой половине февраля в рамках инициативы СOVAX. Очень надеюсь, что вакцина появится в заявленные министром сроки", – написал он.По словам Радуцкого, Степанов высказал уверенность, что вакцинация начнется во второй половине февраля."В большинстве стран Европы вакцинировалось менее 1% граждан. Начав делать прививки в начале февраля, у нас есть шанс догнать другие европейские страны по темпам вакцинации", – добавил Радуцкий.