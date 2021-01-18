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Суд приговорил Навального к 30 суткам ареста

Суд приговорил Навального к 30 суткам ареста

Судья Химкинского городского суда Елена Морозова сегодня, 18 января, приговорила блогера-оппозиционера Алексея Навального к 30 суткам ареста (до 15 февраля) до рассмотрения вопроса о замене ему наказания по делу «Ив Роше».

Заседание суда проходило в 2-м отделе полиции УМВД города Химки, куда Навального доставили из аэропорта Шереметьево, где его ранее задержали при прохождении пограничного контроля. В ГУ МВД по Московской области место проведения объяснили тем, что «у условно осужденного Навального отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию».

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности доступ в помещение, где проходит судебное заседание, ограничен», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

Навальный будет ожидать в СИЗО рассмотрения своего дела о нарушении режима испытательного срока, которое назначено на 29 января в Симоновском суде Москвы.

ИА Newstes ранее сообщало, что Алексей Навальный был задержан в зоне пограничного контроля аэропорта Шереметьево накануне, 17 января, после прибытия в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение. Как заявили во ФСИН, блогера задержали за многократные нарушения режима условного заключения. Навальный находился в розыске за многочисленные нарушения своего нахождения на условном сроке по делу «Ив Роше». В начале этого года ФСИН подала в Симоновский суд Москвы ходатайство о замене Навальному по этому делу условного срока на реальный.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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