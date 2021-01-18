«Талибан» попросил уточнить повестку межафганских переговоров
В Дохе группа переговоровщиков «Талибана» (движение запрещено в РФ) попросила кабульскую делегацию за несколько дней уточнить свой вариант повестки межафганских переговоров. Запрос был сделан во время встречи между лидерами и некоторыми членами делегаций вечером 17 января.
Между тем, сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что позиция НАТО по Афганистану не изменилась и присутствие войск там будет определяться складывающимися условиями. На этом фоне спикер Волеси Джирги Мир Рахман Рахмани заявил, что достижению соглашения мешают задержка с согласованием повестки дня, безразличие делегации «Талибана» и отсутствие внутриполитического консенсуса.
Как сообщало ИА Newstes , на прошлой неделе США объявили о сокращении численности войск в Афганистане до 2500 человек. Вице-президент США Майк Пенс заверил, что если условия февральского соглашения будут выполнены талибами, все войска США покинут Афганистан.
Сегодня же председатель Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла обсудил вопросы мирных переговоров с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Особое внимание было уделено укреплению национального согласия и международному консенсусу в поддержку мирного процесса.