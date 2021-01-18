«Талибан» попросил уточнить повестку межафганских переговоров

Алексей Вольцев

В Дохе группа переговоровщиков «Талибана» (движение запрещено в РФ) попросила кабульскую делегацию за несколько дней уточнить свой вариант повестки межафганских переговоров. Запрос был сделан во время встречи между лидерами и некоторыми членами делегаций вечером 17 января.

«Вчера на встрече говорили о вопросах повестки переговоров, а также о том, как они продвигаются. Что касается сегодняшней встречи, решение еще не принято», — сказала пресс-секретарь афганского Министерства по делам мира Найджа Анвари.

Между тем, сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что позиция НАТО по Афганистану не изменилась и присутствие войск там будет определяться складывающимися условиями. На этом фоне спикер Волеси Джирги Мир Рахман Рахмани заявил, что достижению соглашения мешают задержка с согласованием повестки дня, безразличие делегации «Талибана» и отсутствие внутриполитического консенсуса.

Как сообщало ИА Newstes , на прошлой неделе США объявили о сокращении численности войск в Афганистане до 2500 человек. Вице-президент США Майк Пенс заверил, что если условия февральского соглашения будут выполнены талибами, все войска США покинут Афганистан.

«Придет день, когда война в Афганистане закончится. Ваша миссия в Афганистане имеет жизненно важное значение для безопасности американского народа», — сказал Пенс.

Сегодня же председатель Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла обсудил вопросы мирных переговоров с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Особое внимание было уделено укреплению национального согласия и международному консенсусу в поддержку мирного процесса.