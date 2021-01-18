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Треть года без работы: сколько украинцы будут отдыхать в 2021 году

Треть года без работы: сколько украинцы будут отдыхать в 2021 году
В 2021 году в Украине рабочими днями будут 250 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 115 дней, когда работа не проводится, среди которых 104 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.

Об этом говорится в разъяснении Минэкономики.

Согласно части третьей статьи 67 КЗоТ в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Поэтому по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье в 2021 году выходные дни в субботу и воскресенье 1 и 2 мая переносятся на понедельник и вторник 3 и 4 мая, выходной день в воскресенье 9 мая - на понедельник 10 мая, выходной день в воскресенье 20 июня - на понедельник 21 июня и выходной день в субботу 25 декабря - на понедельник 27 декабря.
Отметим, что Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; с понедельника 23 августа на субботу 28 августа; с пятницы 15 октября на субботу 23 октября.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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