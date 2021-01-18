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Тропики дома: юкка

Тропики дома: юкка

Часто на страницах дорогих каталогов можно увидеть одно из любимых декоративных растений дизайнеров – юкку. Это вечнозеленое растение принадлежит к семейству Агавовых и, несмотря на свое экзотическое происхождение, очень неприхотливо в уходе.

В условиях квартиры очень хорошо растет юкка «Маргината». Неплохо приспосабливается к условиям комнаты и слоновая юкка. Растение очень похоже на пальму, и многие даже их путают.

Содержание


1 Требования к освещенности
2 Оптимальная температура
3 Поддержание декоративности
4 График поливов

Требования к освещенности

В естественной среде юкка растет на песчаниках на юге США и в центре Америки. Поэтому и в комнате должны быть похожие на природные условия. Очень важно, где будет стоять экзот.

Отлично, если юкка будет находиться на южной стороне комнаты. Но при этом нельзя ставить вазон на подоконник, так как солнце может оставить ожоги. Зимой же из-за близости холодного стекла листья могут подмерзать. Поэтому лучше поставить юкку на пол рядом с окном, а летом выставлять на балкон, но не ставить на солнце.

Зимой растению необходимо много света. Если юкка будет испытывать зимой нехватку освещенности, ее стебель станет тонким и слабым, а листья начнут желтеть. Поэтому важно цветок досвечивать в период короткого светового дня.


Оптимальная температура

Нельзя допускать ни жары в комнате, ни холода. Весной и вплоть до осени в комнате должно быть около +22 градусов. А вот зимой необходимо понижение температуры до +10 градусов. Поэтому многие цветоводы выставляют юкку на зиму на утепленную лоджию. Но надо сказать, что и в комнате в отопительный сезон растение будет чувствовать себя вполне комфортно.

Поддержание декоративности

 Цветы в доме должны быть украшением интерьера, поэтому важно следить за внешним видом юкки. Чтобы листья были сочными и чистыми, достаточно после опрыскиваний протирать их тряпкой.

В условиях помещения юкка практически никогда не цветет. Но, если подрезать нижние поникающие листья, можно спровоцировать начало цветения. Цветение юкки не представляет декоративной ценности – вся красота растения заключена в ярких, насыщенного цвета листьях.

Чтобы растение было пышным и здоровым, с началом весны и вплоть до конца осени каждую неделю вносят комплексное минеральное удобрение в жидком виде после полива.

График поливов

Молодые цветы очень боятся сырости земли, так как их корневая система слишком слабая. Нехватку влаги юкка переносит гораздо легче, нежели чрезмерное увлажнение.

Когда грунт просохнет примерно на 4 см, пора полить цветок. Во время роста воды необходимо больше. Зимой поливают очень скудно, особенно если цветок находится в холодной комнате.

Если растение находится в теплой комнате зимой, и на протяжении всего лета, юкку следует опрыскивать два-три раза в неделю.

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По материалам: planktons

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