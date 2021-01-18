Турецкие археологи нашли могилу сельджукского султана Кылыч-Арслана I

Вадим Карасев

В провинции Диякбакыр на востоке Турции археологи из Универстета Дикле нашли могилу султана Кылыч-Арслана I (1079–1107) и его дочери.

Кылыч-Арслан был вторым по счету правителем Конийского султаната — государства, возникшего в Малой Азии на территориях, отвоеванных турками-сельджуками у Византии. Его столицей был сначала город Никея, а затем Конья. Отец Кылыч-Арслана, Сулейман ибн Кутулмыш, основал независимое государство в Анатолии, отделившись от Великой империи сельджуков в 1077 году. Сам Кылыч-Арслан, чьи имена означают «Меч» и «Лев», на протяжении всей жизни вел войны с соседями, а в 1096 году столкнулся с первой волной крестоносцев.

Сначала противник был несерьезным для закаленного в боях сельджукского войска. Участниками «похода бедноты», пришедшими в Анатолию во главе с харизматичным проповедником Петром Пустынником, были, в основном, крестьяне, не имевшие боевого опыта и плохо вооруженные. 21 октября 1096 года в битве у Циветота армия Кылыч-Арслана разгромила их, не встретив особого сопротивления. Считается, что в этот день погибли более двадцати тысяч человек, а более трех тысяч были взяты в плен и проданы в рабство.

В дальнейшем противники стали более опасными. В апреле 1097 года армии крестоносцев под предводительством Готфрида Бульонского, Боэмунда Тарентского, его племянника Танкреда, Роберта Нормандского, Роберта Фландрского и Раймунда Тулузского осадили Никею. Кылыч-Арслан попытался снять осаду, но его армия была разбита. Никея продержалась более месяца и была взята при помощи византийцев. Семья султана попала в плен и была отправлена в Константинополь, но затем отпущена без выкупа. Кылыч-Арслану пришлось перенести свою столицу в Конью. Позже Готфрид Бульонский и его союзники нанесли Кылыч-Арслану еще несколько поражений, продвигаясь по Анатолийскому нагорью. Султан смог разгромить только отдельную армию, которую вел Свен Крестоносец, сын датского короля.

Успех сопутствовал Кылыч-Арслану позже, во время крестового похода 1101 года, вошедшего в историю как «Арьергардный крестовый поход». Сельджуки под его предводительством разгромили одну за другой три армии крестоносцев. После этих событий крестоносцы даже не пытались в дальнейшем держать путь в Святую землю через Малую Азию. Остаток жизни Кылыч-Арслан провел, сражаясь с соседями и своими непокорными вассалами, и значительно расширил свою державу на востоке. В 1107 году он утонул во время переправы через реку Хабур.

Поиск гробницы Кылыч-Арслана турецкие ученые начали с анализа документов. Они убедились, что захоронение должно находиться на территории современного парка Орта-Чешме в городе Диярбакыр. Затем они приступили к раскопкам на участке площадью около 35 квадратных метров и через девять дней нашли могилу султана. Ректор Университета Диджле Мехмет Каракоч говорит, что обнаружение гробницы — очень важное событие для истории этого региона: «Оно откроет новый взгляд на события с точки зрения истории Диярбакыра».