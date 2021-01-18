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Участники конкурса «Большая перемена» узнают о секретах тайм-менеджмента

Участники конкурса «Большая перемена» узнают о секретах тайм-менеджмента

18 января в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» стартовала новая тематическая неделя «Новый год – большие цели», сообщает Минпросвещения России.

Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

В рамках тематической недели участники конкурса узнают, как выбрать сферу, в которой можно реализовать свои способности, развить soft skills и научиться тайм-менеджменту. Также они составят план своих целей на 2021 год и представят его в творческой форме. А в рамках челленджей недели ребята смогут поделиться своими историями успеха.

Соведущими прямых эфиров недели выступят победители конкурса «Большая перемена» Наталия Комарова из Московской области и Максим Древинский из Ямало-Ненецкого автономного округа.

18 января неделю откроет онлайн-лекторий «Как найти сферу деятельности для себя», в ходе которого чемпионка мира по параолимпийскому плаванию журналист Александра Агафонова расскажет школьникам, как выбрать профессиональный путь.

19 января в прямом эфире состоится встреча «Магия вне Хогвартса: как сделать так, чтобы мечты сбывались, а цели достигались» с молодёжным тренером и коучем, тревел-блогером Анной Киселёвой.

21 января онлайн-лекторий «Как развить soft skills» проведёт телеведущий, журналист Денис Полунчуков.

23 января школьники узнают о том, как планировать своё время, в прямом эфире «Как всё успевать: секреты тайм-менеджмента».

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

С 31 октября по 5 ноября 2020 года в МДЦ «Артек» состоялся финал первого сезона «Большой перемены». Победителями конкурса стали 600 старшеклассников: 300 учеников 9–10-х классов и 300 одиннадцатиклассников. Учащиеся 11-х классов получили по 1 миллиону рублей, эти средства они смогут направить на оплату обучения. Кроме того, у них появится возможность добавить 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 9–10-х классов получили по 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов. Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путёвки в МДЦ «Артек».

20 лучших школ получили финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. А педагоги, подготовившие победителей, получили по 150 тысяч рублей.

Конкурс будет проходить ежегодно, новый сезон «Большой перемены» стартует 28 марта 2021 года, в День больших перемен.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Министерство просвещения Российской Федерации, Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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