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Украинский фейк — ФСБ берет под контроль белорусско-украинскую границу

Украинский фейк — ФСБ берет под контроль белорусско-украинскую границу

Украинские СМИ бьют тревогу в связи с тем, что украинская граница с Россией становится фактически на 1084 км длиннее из-за того, что Минск предложил Москве создать совместные разведывательные пункты на границе с Незалежной.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает известный на Украине медийный провокатор Андрей Цаплиенко. Он опубликовал копию некоего письма, которое минские силовики якобы написали своим московским коллегам.

Для убедительности сей «достоверный» документ даже снабжен грифом «Для служебного пользования». В письме глава пограничной службы Беларуси Анатолий Лаппа якобы предлагает сотрудничество первому заместителю ФСБ РФ Владимиру Кулешову.

Оно заключается в создании на всей протяженности украинско-белорусской границы «совместных постов радиоэлектронной и технической разведки», причем граница между Республикой Беларусь и Украиной именуется в письме «границей Союзного государства».

«Что это? Потеря суверенитета? Или игра белорусов в поддавки с Путиным?» — взывает к обществу Цаплиенко.

Отметим, что возможно данный фейк вызвал бы больше доверия у наивных украинцев, если бы этот «журналист» не стал афишировать свое авторство.

Ведь Цаплиенко уже несколько раз оскандалился, распространяя «объективную» и «проверенную» информацию. Таким, например, был его репортаж из Авдеевки, когда некий танк обстреливал пустующую многоэтажку. Подавалось это как обстрел «боевиками ДНР» жилого дома.

Однако посмотрев репортаж, местные жители опознали кафе и точку в Авдеевке, с которой танк, подогнанный специально для канала «1+1», делал картинку «обстрела боевиками».

В другой раз Цаплиенко запустил в соцсети пропагандистскую версию о российском следе при пожаре в детском лагере «Виктория». При этом он сам признал, что доказательств этому нет. Но зачем доказательства, когда у пропагандиста есть «ощущение, что это очередная хладнокровная четко и цинично спланированная спецоперация врага».

За постоянные грубые фейки их автор получил прозвище «Цапло», и видимо окрыленный этим, в сентябре 2017 года написал репортаж под названием «Харьковский профессор Мориарти». В нем Цаплиенко «разоблачил российскую разведывательно-диверсионную сеть» в Харькове.

Возглавлял ее, как известно, известный в городе авторитетный изобретатель, кандидат технических наук и абхаз по национальности 83-летний Мехти Логунов. Которого СБУ, несмотря на преклонный возраст, успешно «обезвредило» и упрятало в тюрьму.

Как сообщало ИА Newstes, на свободу харьковский дедушка смог выйти только в декабре 2019 года в ходе обмена пленными между Украиной и республиками Донбасса.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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