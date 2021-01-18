Укравтопром назвал самые популярные цвета автомобилей 2020 года

Анастасия Иванова

Согласно данным Укравтопрома, в прошлом году украинцы купили 440 тыс. машин, как новых, так и б/у. Ассоциация составила рейтинг самых популярных цветов среди автовладельцев в разных категориях.Покупая авто из салона, украинцы отдавали предпочтение моделям белого цвета. Из 85,5 тыс. новинок, приобретенных в 2020-ом, каждая третья была белой. А что качается брендов, то самым популярным белоснежным авто стал Renault Duster, говорится в отчете.Второе место занял серый: около 26% автовладельцев выбрали машины неброского окраса. А звание самого популярного серого авто в Украине получил Toyota RAV-4.Черный, который "идет ко всему", предпочли 15% покупателей новых машин, особенно если этот цвет покрывал Toyota Land Cruiser Prado.На четвертой ступени рейтинга оказался синий со своими 9%. В таком цвете украинцы приобретали новый Kia Sportage.Пятое место досталось благородному коричневому — 7% авто. Украинские автомобилисты посчитали нужным приобрести Renault Duster в таком оттенке.Что касается б/у машин, то 38% покупателей выбирали четырехколесных друзей серого цвета, а излюбленной моделью среди неприметных "бэушек" стал Renault Megane.Затем выбор падал на авто черного цвета — около 25%, — особенно, если это были Volkswagen Passat.А вот белому досталась "бронзовая медаль" — 14% импортированных машин с пробегом украинцы покупали именно в таком цвете. Среди брендов лидером в этой категории снова стал Volkswagen Passat.Четвертым, как и в предыдущем рейтинге, стал синий, который выбрали 12% автомобилистов (Volkswagen Golf). А пятым, на удивление, стал броский красный — 6% (Renault Megane).