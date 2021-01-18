Умер посол России в ОАЭ Сергей Кузнецов

Лидия Мартынова

Посол России в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов скончался в Москве в возрасте 67 лет. Об этом говорится в сообщении МИД России.

«Посольство Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах с глубоким прискорбием сообщает, что 16 января 2021 года в Москве на 68-м году жизни скоропостижно скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Николаевич Кузнецов», — информирует внешнеполитическое ведомство.

Сергей Кузнецов в 1976 году окончил МГИМО МИД СССР и всю жизнь посвятил дипломатической службе. В разные годы он был консулом Российской Федерации в Джидде (Саудовская Аравия), послом в Джибути и Сомали, а с 2019 года работал в ОАЭ. Коллеги называют Кузнецова «блестящим арабистом, признанным специалистом по Ближнему Востоку и странам Африки».

«В то же время Сергей Николаевич всегда оставался замечательным и скромным человеком, посвятившим всю свою жизнь продвижению интересов России в арабском мире», — говорится в сообщении.

МИД выразил соболезнования родным и близким покойного дипломата.