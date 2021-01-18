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В Черном море затонул российский корабль

В Черном море затонул российский корабль

У берегов Турции в Черном море потерпел крушение российский сухогруз. На борту находились 15 членов экипажа, предварительно известно, что их спасли турецкие сотрудники экстренных служб.

Как только корабль начал тонуть, экипаж вызвал спасателей. Те эвакуировали людей в трех спасательных шлюпках, притом в турецких СМИ отметили чрезвычайно плохие погодные условия, которые мешали операции.

"Мы попросили помощи у гражданских судов. В настоящее время нет новостей о погибших или затонувших спасательных шлюпках", — сказал губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена, спасатели с трудом направляются в зону бедствия.
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По материалам: uposters.ru

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