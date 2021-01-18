В Дании обнаружили новую мутацию коронавируса

Алексей Вольцев

Государственный институт сыворотки Дании сообщил, что в стране зарегистрирован первый случай заражения более трансмиссивным вариантом коронавируса, впервые обнаруженным в Южной Африке.Об этом сообщает агентство Reuters.Новый штамм вируса известен как B.1.351/501Y.В декабре 2020 года в Соединенном Королевстве сообщили о новом и генетически отличном кластере SARS-CoV-2 (вариант VOC202012/01, линия B.1.1.7).Предварительный анализ показал, что эта линия несет необычно большое количество генетических изменений. Первые образцы B.1.1.7 были взяты на юге Англии в конце сентября 2020 г.; к декабрю штамм распространился на большинство регионов Великобритании и количество случаев быстро росло.В октябре 2020 года Сетью геномного надзора в Южной Африке был обнаружен отдельный кластер SARS-CoV-2 (вариант 501Y.V2, линия B.1.351), несущий другую совокупность генетических изменений.Обе линии несут мутации, особенно в вирусном спайковом белке, которые могут влиять на функцию вируса.Сообщается, что этот новый вид вируса быстро распространился на другие страны благодаря международным сообщениям.