Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Дании обнаружили новую мутацию коронавируса

В Дании обнаружили новую мутацию коронавируса
Государственный институт сыворотки Дании сообщил, что в стране зарегистрирован первый случай заражения более трансмиссивным вариантом коронавируса, впервые обнаруженным в Южной Африке.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Новый штамм вируса известен как B.1.351/501Y.
В декабре 2020 года в Соединенном Королевстве сообщили о новом и генетически отличном кластере SARS-CoV-2 (вариант VOC202012/01, линия B.1.1.7).

Предварительный анализ показал, что эта линия несет необычно большое количество генетических изменений. Первые образцы B.1.1.7 были взяты на юге Англии в конце сентября 2020 г.; к декабрю штамм распространился на большинство регионов Великобритании и количество случаев быстро росло.

В октябре 2020 года Сетью геномного надзора в Южной Африке был обнаружен отдельный кластер SARS-CoV-2 (вариант 501Y.V2, линия B.1.351), несущий другую совокупность генетических изменений.

Обе линии несут мутации, особенно в вирусном спайковом белке, которые могут влиять на функцию вируса.

Сообщается, что этот новый вид вируса быстро распространился на другие страны благодаря международным сообщениям.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

В Дании обнаружили новую мутацию коронавируса
В Дании обнаружили новую мутацию коронавируса
Россия направила 300 военнослужащих в сирийскую провинцию Хасеке
Россия направила 300 военнослужащих в сирийскую провинцию Хасеке
NASA испытало двигатели для полета к Луне
NASA испытало двигатели для полета к Луне
Найден простой способ снизить артериальное давление
Найден простой способ снизить артериальное давление
CNN собрал 15 фактов вранья Дональда Трампа
CNN собрал 15 фактов вранья Дональда Трампа
Алжир ожидает поставок «Спутника V» для начала вакцинации
Алжир ожидает поставок «Спутника V» для начала вакцинации
Госдеп США высказался по Навальному
Госдеп США высказался по Навальному
Дни силы в феврале 2021 года
Дни силы в феврале 2021 года
В Черном море затонул российский корабль
В Черном море затонул российский корабль
«Синий понедельник» 18 января: энергетика самого депрессивного дня 2021 года
«Синий понедельник» 18 января: энергетика самого депрессивного дня
Американские бомбардировщики продложили полеты для запугивания Ирана
Американские бомбардировщики продложили полеты для запугивания Ирана
Масовая вакцинация от коронавируса начинается в России
Масовая вакцинация от коронавируса начинается в России

Топ на сегодня

Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 18 по 24 января 2021 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 18 по 24 января 2021 года
Евросоюз призвал опасаться господства доллара: события ночи 17 января
Евросоюз призвал опасаться господства доллара: события ночи 17 января
Мэр Вашингтона: Мы находимся в непредсказуемой ситуации
Мэр Вашингтона: Мы находимся в непредсказуемой ситуации
На Камчатку обрушатся волны высотой с трехэтажный дом
На Камчатку обрушатся волны высотой с трехэтажный дом
Над Израилем замечены стратегические бомбардировщики ВВС США
Над Израилем замечены стратегические бомбардировщики ВВС США

Еще по теме

Новый штамм коронавируса из ЮАР достиг Австралии
В Великобритании нашли более заразный штамм коронавируса
На Кипре обнаружили новый штамм коронавируса
Южнокорейские ученые не обнаружили в коронавирусе признаков мутации