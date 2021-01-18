В детском погребении I века обнаружили кости щенка

Вадим Карасев

Во время археологических раскопок на участке земли, выбранном для расширения аэропорта Клермон-Ферран — Овернь в центральной Франции, возле городка Ольна, было обнаружено необычное галло-романское детское погребение.

Могила располагалась на окраине древнего поселения. Она датируется первой третью I века нашей эры, это времена правления Августа и Тиберия. Похороненному в ней ребенку был всего год. Деревянный гроб размером около 80 сантиметров истлел, но о форме гроба позволяют судить сохранившиеся гвозди и железная пластинка-накладка. Гроб был помещен в обширную яму размерами примерно два метра на метр, где разместили богатые погребальные приношения.

Вокруг гроба и на его крышке были установлены около двадцати терракотовых сосудов. Предполагается, что в них находились еда и напитки. Остатками погребального пира были и находившиеся в могиле половина свиной туши, два окорока и свиная лопатка. В могиле также были кости двух обезглавленных кур. В миниатюрных вазах и двух стеклянных бальзамариях, вероятно, находились благовонные масла или лекарства, сейчас проводится лабораторный анализ остатков их содержимого.

В могиле оказались и личные вещи ребенка. Это медная застежка-фибула, а также игрушка — железный обруч и изогнутый прут, которым этот обруч катали по земле. В ногах ребенка был найден скелет щенка. На щенка был надет ошейник, украшенный 15 бронзовыми накладками и колокольчиком. Самым необычным погребальным приношением стал молочный зуб. Археологи предполагают, что это был дар умершему от его старшего брата или сестры.

В условиях сильной младенческой смертности в ту эпоху обычно не устраивали полноценный ритуал погребения умерших младенцев, а хоронили их на семейной территории без погребального инвентаря. В данном случае богатая обстановка могилы очень необычна. Второе по величине младенческое погребение того времени содержало всего десять сосудов и два куска мяса. Ученым остается предполагать, что ребенок происходил из очень богатой семьи.