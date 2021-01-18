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В гражданской авиации хотят изменить правила врачебно-лётной экспертизы

В гражданской авиации хотят изменить правила врачебно-лётной экспертизы

Данные о состоянии здоровья российских пилотов и диспетчеров предлагают вносить в специальную базу. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в весеннюю сессию.

В действующем российском законодательстве произошли изменения, требующие пересмотра подходов к организации и формированию системы отбора по состоянию здоровья специалистов авиационного персонала в гражданской авиации. Это касается всех сотрудников, которые, согласно должностным инструкциям, подлежат медицинскому освидетельствованию во врачебно-лётных комиссиях.

Поэтому авторы законопроекта предлагают дополнить Воздушный кодекс новой статьёй — «Обязательное медицинское освидетельствование и медицинские осмотры членов экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров управления воздушным движением». Согласно ей, Минтранс по согласованию с Минздравом будет устанавливать порядок медосвидетельствования, предполётного и послеполётного медицинского осмотра членов экипажа. А также — предсменного и послесменного медобследования диспетчеров.

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Обязательное медицинское освидетельствование должны будут пройти и абитуриенты, которые собираются получить высшее или среднее профессиональное образование в области подготовки членов экипажей гражданских воздушных судов, диспетчеров управления воздушным движением. Аналогичное требование предусмотрено и для самих студентов.

Устанавливается возможность расторжения трудового договора со специалистом авиационного персонала «в период, когда указанное лицо считается подвергнутым наказанию за совершение административного правонарушения, связанного с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». Его могут лишить работы и в том случае, если он не прошёл обязательный медосмотр или медосвидетельствование, освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

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По материалам: pnp.ru

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