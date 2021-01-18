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В Калининградской области возобновляются очные занятия в кружках и секциях

В Калининградской области возобновляются очные занятия в кружках и секциях

В Калининградской области возобновляются очные занятия в сфере дополнительного образования, сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

Численность группы в закрытом помещении не должна превышать 12 человек, на открытых площадках – 20 человек.

В таком же формате разрешена работа учреждений культуры, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров.

В колледжах также возобновятся очные практические занятия для студентов. Они могут проводиться как индивидуально, так и в группах не более 12 человек с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, установленных Роспотребнадзором.

# Общество
По материалам: edu.ru

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