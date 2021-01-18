В Калининградской области возобновляются очные занятия в кружках и секциях
Вчера, 23:50 Влада Некрасова
В Калининградской области возобновляются очные занятия в сфере дополнительного образования, сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.
Численность группы в закрытом помещении не должна превышать 12 человек, на открытых площадках – 20 человек.
В таком же формате разрешена работа учреждений культуры, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров.
В колледжах также возобновятся очные практические занятия для студентов. Они могут проводиться как индивидуально, так и в группах не более 12 человек с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, установленных Роспотребнадзором.
По материалам: edu.ru