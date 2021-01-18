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В Литве разрабатывают план по защите государства

В Литве разрабатывают план по защите государства

В Литве началась работа по созданию всеобщего плана по защите государства, в котором будет говориться не только о вооружённой обороне, но и о роли других институтов, сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.

Он не стал раскрывать детали документа, отметив, что работа ведётся в засекреченном формате.

По словам главы ведомства, экстремальная ситуация, связанная с пандемией коронавируса, позволила опробовать, как система обороны помогает гражданским структурам. «Помощь была оказана своевременно, она оказывается сейчас, когда пришла вторая волна», — сказал он в интервью агентству BNS.

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Анушаускас отметил, что и армия, в свою очередь, «хотела бы получить то, что запланировано». «Некоторые покупки по вооружениям мы ещё не получили, или если получили, то окончательно ещё не освоили эти мощности», — заявил он.

В частности, речь шла о покупке четырёх американских вертолётов Black Hawk. «Считаю, что сделка хорошая, так как нам нужно уйти с российской вертолётной платформы, — подчеркнул министр. — Все страны Восточной Европы с разной скоростью это делают».

По его словам, очень важно, что в Литве будут вертолёты американского производства и литовские специалисты для их обслуживания, подготовленные в США. 

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По материалам: pnp.ru

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