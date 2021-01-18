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В «Орленке» открылась программа «Школьный Музей Победы»

В «Орленке» открылась программа «Школьный Музей Победы»

Всероссийский детский центр запустил образовательную программу, разработанную совместно с Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Ее участниками станут орлята восьми смен.

В рамках первой смены года историко-патриотическая программа собрала в «Орленке» активистов школьного музея МБОУ СОШ № 38 имени А.У. Крутченко муниципального образования Абинский район Краснодарского края. На протяжении трех недель ребята осваивают экскурсоведение и учатся бережно и с уважением хранить историческую память.

В ходе смены ребята на специальных мастер-классах знакомятся с профессией экскурсовода, а также пробуют себя в роли музейных работников. 

Великой Отечественной войне посвящены ключевые события программы. Так, в ходе образовательной акции «Непокоренный город» школьники узнают исторические факты о снятии блокады Ленинграда и почтят память защитников города на Неве. Также орлята займутся изучением биографий спортсменов – участников войны.

По итогам работы орлята получат практические навыки в экскурсионной и поисково-исследовательской деятельности, научатся разрабатывать проекты и организовывать события, разовьют лидерские качества. За активное участие в программе школьники получат удостоверение «Юный экскурсовод», почетные грамоты и сертификаты. Продлится первая смена до 1 февраля 2021 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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