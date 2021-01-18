В России оценят работу организаций, получающих средства из бюджета

Лидия Мартынова

Эффективность работы научных организаций, которые получают деньги на разработки от государства, теперь будут оценивать, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Стенограмма размещена на сайте кабмина.

«Теперь будет оцениваться результативность деятельности организаций, которые получают субсидии и гранты из бюджета на научные исследования и экспериментальные научные разработки гражданского назначения», — приводятся на сайте слова Мишустина.

В России изменились правила проведения технологических конкурсов

Он напомнил, что всего на проведение прикладных научных исследований в этом году планируется выделить свыше 350 миллиардов рублей.

«Открытия и изобретения, которые рождаются в таких институтах и лабораториях, должны иметь практическую значимость и быть защищены законодательством об интеллектуальной собственности. При этом не менее половины средств на их создание должно поступать из внебюджетных источников», — отметил председатель кабмина.

Мишустин добавил, что информацию о работах на госденьги включат в единую государственную информационную систему. По его словам, это поможет эффективнее контролировать, как тратятся бюджетные средства, а также поддерживать наиболее перспективные проекты.