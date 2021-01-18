В России опробуют дистанционное проведение медико-социальной экспертизы

Анастасия Иванова

Министерство труда и социальной защиты предлагает опробовать проведение медико-социальной экспертизы в дистанционном формате. Об этом свидетельствует проект приказа ведомства, опубликованный в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом приказа предлагается утвердить техническое задание пилотного проекта по отработке подходов при проведении медико-социальной экспертизы в дистанционной форме (…), целью которого является отработка новых подходов при проведении медико-социальной экспертизы в дистанционной форме», — говорится в пояснительной записке к документу.

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Пилотный проект предлагается реализовать в период с 1 марта по 31 декабря в Дагестане, Мордовии, Удмуртии, Карачаево-Черкесии, Архангельской, Белгородской, Калининградской, Калужской, Магаданской, Ярославской областях, ХМАО и на Чукотке.

В рамках проекта планируется посредством современных технологий обеспечить возможность для россиян удаленно обжаловать решения нижестоящих бюро медико-социальной экспертизы. Как отмечается, данный механизм взаимодействия врачей по медико-социальной экспертизе с гражданами особенно актуален в условиях их проживания вдали от областных центров, когда процесс обжалования связан с временными и материальными затратами.

В качестве одной из целей проекта указывается определение эффективности дистанционного взаимодействия врачей по медико-социальной экспертизе с гражданами, а также с другими врачами и филиалами Главных бюро медико-социальной экспертизы.

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