В сети появилось новое фото Даши Жуковой с вечеринки в русском стиле в честь свадьбы

Вадим Карасев

Год назад одной из самых обсуждаемых светских тем была, пожалуй, свадьба Даши Жуковой и Ставроса Ниархоса в Санкт-Морице. Тот факт, что, несмотря на обилие звездных гостей, в прессу попали лишь избранные подробности торжества, лишь добавлял азарта.

Информацию о вечеринках на швейцарском курорте приходилось собирать буквально по крупицам, а сама невеста решила показать публике лишь один свой наряд — белое платье Valentino, в котором Жукова отправилась в местную мэрию. В чем Даша блистала на вечеринках, можно было судить лишь по описаниям очевидцев. И вот спустя год эмбарго, похоже, снято.





Даша Жукова и Ставрос Ниархос

Близкая подруга Жуковой Софья Капкова поделилась в своем инстаграме кадром с нашумевшей вечеринки в русском стиле. Тогда пользователи сети могли оценить многие экстравагантные наряды гостей — каждый на свой лад пытался трактовать народный и исторический костюм.





Полина Юмашева, Даша Жукова, Софья Капкова и Ольга Слуцкер

Теперь можно увидеть, в чем на тематическую вечеринку пришла и сама хозяйка. Жукова выбрала платье Ulyana Sergeenko голубого оттенка с вышивкой и пышными рукавами. Дополнял образ обруч для головы, напоминающий кокошник. Напомним, что ранее в сети появлялись лишь эскизы наряда.

Невероятные воспоминания! Сегодня ровно год назад. Русская зимняя страна чудес. P. S. В хорошей компании русских красавиц,

— подписала снимок Капкова.