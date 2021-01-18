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Витамина Е. Полезные и вредные свойства

Витамина Е. Полезные и вредные свойства

Витамин Е или токоферол относится к группе жирорастворимых витаминов. Один из главных антиоксидантов в организме человека.

Содержание витамина Е в продуктах

Токоферол легко усваивается организмом и содержится в следующих продуктах питания: яйцах, растительном масле, печени, шпинате, сливочном масле, мясе, отрубях, зародышах пшеницы, облепихе, молоке. Суточная потребность в данном витамине зависит от возрастных особенностей и пола. Для женщин – 8 мг, мужчины – 10 мг.


Полезные свойства токоферола


Является мощным антиоксидантом. Обогащает ткани и клетки кислородом. Помогает в защите от токсинов. При его недостатке развиваются симптомы: слабость, апатия, повышенная утомляемость, малокровие и недомогание.
Является компонентом биологического синтеза гема и белковых соединений.
Влияет на пролиферацию тканей. Участвует в тканевом дыхании.
Снижает старение клеточных структур, улучшает трофику и микроциркуляцию.
Укрепляет иммунную систему, играет значение в защите от вирусов, бактерий, грибковых инфекций.
Улучшает регенераторные процессы в организме.
Стимулирует тонус и состояние мелких сосудов, влияет на их проницаемость. Благодаря этому происходит улучшение слуха, зрения.
Способствует защите кожи от негативного действия УФ – лучей.
Влияет на синтез гормональных соединений, участвует в работе органов внутренней секреции – щитовидной железы, яичников, надпочечников, гипофиза.
Является профилактикой развития онкологических заболеваний: мочевого пузыря, простаты.
Снижает риск развития болезни Альцгеймера.
Уменьшает риск развития келоидных рубцов и шрамов.
Влияет на нормализацию углеводного обмена.
Укрепляет мышечный тонус кожи.

Негативный свойства витамина Е


В минимальной дозе витамин не несет вреда для организма. Но при употреблении высоких доз, могут возникнуть симптомы: диарея, тошнота, развитие метеоризма, повышение артериального давления.
При индивидуальной непереносимости может развиться аллергическая реакция различного проявления.
При длительном употреблении могут развиться симптомы: головная боль и головокружение, болевые ощущения в области сердца и желудка, учащение дыхания. К частым симптомам относят: нарушение остроты зрения, возникновение слабости, апатии, снижение работоспособности, учащение дыхание, возникновение судорожной активности.
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По материалам: planktons

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