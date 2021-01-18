Волочкова показала свои торчащие соски, раздевшись перед иконой святой Феодоры

Вадим Карасев

44-летняя Анастасия Волочкова выложила на своей странице в инстаграме откровенный снимок. Скандальная балерина продемонстрировала свое тело во всей красе.

На пикантном фото звезда позирует в боди голубого цвета, сквозь которое можно рассмотреть выступающие соски балерины.



Снимок Анастасия Волочкова выложила накануне своего юбилея — 20 января артистке исполнится уже 45 лет. Балерина похвасталась перед подписчиками своей нынешней формой.

"Ну, вроде к спектаклю и дню рождения подхожу в форме. Просто много физической нагрузки, занятий, репетиций и практически отсутствие еды. Утром я ем пол-чашки постного острого овощного супа со шпинатом без соли. А вечером два вареных всмятку яйца. Иногда салатными листьями добавляю рацион. Плюс русская Баня , Купель и массаж" — подписала снимок Волочкова.

Многие поклонники заметили, что раздевшуюся звезду не смутила стоящая на столике икона святой Феодоры — византийской императрицы, супруги и соправительницы императора Юстиниана I.

Недавно Николай Басков вспомнил о поведении на пляже Анастасии Волочковой, с которой он однажды отправился отдыхать на курорт.

Анастасия Волочкова в свойственной ей манере на пляже. Это идеальное тело — все как надо. Сидят муж с женой, едят за столом. Тут Настя как нимфа выходит из Индийского океана. Значит, закутывается вот так в полотенце. Люди сидят напротив. Она так поворачивается, снимается сначала свои трусы раз, а потом надевает свои сухие трусы. Мужик, который сидит напротив, он есть перестал.

По словам Николая Баскова, в результате зазевавшийся мужчина получил сумкой по голове от своей законной супруги. На вопрос о том, на что мужчина так засмотрелся, он задумчиво ответил, что уже очень давно не был в Большом театре.

Слушавшая все это время Баскова Волочкова заливалась громким смехом. Балерине польстило, что Большой театр ассоциируется у людей прежде всего с ней.

Как писал NEWSTES, ранее полуголая Волочкова раздвинула ноги и сделала шпагат на шее любовника.