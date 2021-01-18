Волочкова показала свои торчащие соски, раздевшись перед иконой святой Феодоры
44-летняя Анастасия Волочкова выложила на своей странице в инстаграме откровенный снимок. Скандальная балерина продемонстрировала свое тело во всей красе.
На пикантном фото звезда позирует в боди голубого цвета, сквозь которое можно рассмотреть выступающие соски балерины.
Снимок Анастасия Волочкова выложила накануне своего юбилея — 20 января артистке исполнится уже 45 лет. Балерина похвасталась перед подписчиками своей нынешней формой.
"Ну, вроде к спектаклю и дню рождения подхожу в форме. Просто много физической нагрузки, занятий, репетиций и практически отсутствие еды. Утром я ем пол-чашки постного острого овощного супа со шпинатом без соли. А вечером два вареных всмятку яйца. Иногда салатными листьями добавляю рацион. Плюс русская Баня , Купель и массаж" — подписала снимок Волочкова.
Многие поклонники заметили, что раздевшуюся звезду не смутила стоящая на столике икона святой Феодоры — византийской императрицы, супруги и соправительницы императора Юстиниана I.
Недавно Николай Басков вспомнил о поведении на пляже Анастасии Волочковой, с которой он однажды отправился отдыхать на курорт.
По словам Николая Баскова, в результате зазевавшийся мужчина получил сумкой по голове от своей законной супруги. На вопрос о том, на что мужчина так засмотрелся, он задумчиво ответил, что уже очень давно не был в Большом театре.
Слушавшая все это время Баскова Волочкова заливалась громким смехом. Балерине польстило, что Большой театр ассоциируется у людей прежде всего с ней.
Как писал NEWSTES, ранее полуголая Волочкова раздвинула ноги и сделала шпагат на шее любовника.