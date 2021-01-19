103 новых школьных автобуса получили районы Алтайского края в 2020 году

Влада Некрасова

Новые автобусы были приобретены в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае», сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

На средства федерального бюджета закуплены 40 автобусов ПАЗ-32053-70, каждый из которых перевозит 22 ребенка, четыре автобуса ПАЗ-423470-04 вместимостью 29 человек, по три автобуса ГАЗ-322121 и ГАЗ-322171, рассчитанные на десять пассажиров, один автобус ГАЗ-А66RЗЗ вместимостью 15 человек и два автобуса УАЗ-128801-100-11 на 12 человек каждый.

За счет средств регионального бюджета приобретены 38 автобусов ПАЗ-32053-70 на 22 места, девять автобусов ГАЗ-322121 вместимостью десять человек и три автобуса ГАЗ-А66RЗЗ, каждый из которых может перевезти 15 детей.

Новые школьные автобусы поставлены в 46 районов Алтайского края, а также в городской округ город Барнаул и города Бийск и Славгород.