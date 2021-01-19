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13 спортивных залов в сельских школах отремонтируют в Волгоградской области в 2021 году

13 спортивных залов в сельских школах отремонтируют в Волгоградской области в 2021 году

В 2021 году в рамках нацпроекта «Образование» отремонтируют спортивные залы в сельских школах 13 районов Волгоградской области, сообщает пресс-служба Комитета образования, науки и молодежной политики региона.

Проведут ремонт и заменят спортивный инвентарь в Камышинском, Клетском, Котельниковском, Ленинском, Новоаннинском, Октябрьском, Светлоярском, Среднеахтубинском, Старополтавском, Урюпинском, Фроловском, Михайловском и Калачевском муниципальных районах.

Обновленные спортивные залы будут открыты к началу следующего учебного года.

С 2014 года в Волгоградской области отремонтировано более 130 спортивных залов. На базе модернизированных залов созданы спортклубы, где школьники занимаются волейболом, баскетболом, дзюдо, самбо, гимнастикой и другими видами спорта.

# Общество
По материалам: edu.ru

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