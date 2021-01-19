Агент Федора Смолова подтвердила его роман с внучкой Бориса Ельцина Марией

Вадим Карасев

Первые слухи о романе Федора Смолова и внучки покойного экс-президента России Бориса Ельцина появились еще осенью 2019 года — на тот момент Марии Юмашевой было 17 лет. Сначала Федор и Мария обменивались милыми сообщениями в соцсетях, а потом вместе встретили новый, 2020 год в доме родителей девушки на острове Сен-Бартс в Карибском море: об этом свидетельствовали снимки футболиста в соцсетях.





Федор Смолов и Мария Юмашева с друзьями

В феврале прошлого года Мария мило поздравила Федора с днем рождения, опубликовав в сторис их совместное черно-белое фото, которое сопроводила эмодзи в виде сердца, а этот Новый год они также провели вместе на той же вилле на Карибах: красноречивым подтверждением этому был снимок влюбленных вместе с друзьями, сделанный на отдыхе.

При этом никаких официальных подтверждений своего романа и каких-то комментариев по этому поводу ни Смолов, ни Юмашева так и не дали. Вместо них это сделала PR-агент нападающего московского "Локомотива" и сборной России Елена Болотова. В эфире YouTube-шоу KonOff она подтвердила романтические отношения между ее 30-летним подопечным и 18-летней внучкой Ельцина, а также объяснила, почему влюбленные не афишируют свою личную жизнь.





Федор Смолов и Мария Юмашева

Никто не прячется, просто мы опять не хотим, чтобы был этот перекос, чтобы обсуждалась в первую очередь личная жизнь, а потом уже спортивные достижения,

— заявила Болотова.





Агент спортсмена также добавила, что он ненадолго ушел в тень, потому что любит выходить в публичное поле, только когда у него есть существенные результаты и достижения в футболе.





В своем комментарии об отношениях Федора и Марии Елена Болотова явно намекала на предыдущий брак футболиста с Викторией Лопыревой, который в какой-то момент стал предметом активного обсуждения. Напомним, что Федор и Виктория были вместе несколько лет и расстались в 2015 году.





Федор Смолов и Мария Юмашева с друзьями

О предыдущих же романах Марии Юмашевой прессе ничего не известно. Девушка родилась и выросла в Лондоне в семье дочери Бориса Ельцина Татьяны и журналиста и политического деятеля Валентина Юмашева. У Марии есть два старших брата — Борис, личная жизнь которого широко обсуждается в СМИ, и Глеб. Согласно информации в прессе, Мария получила образование в Австрии, свободно разговаривает на нескольких иностранных языках, любит играть в теннис, хорошо поет и рисует. Девушка также болеет за английский футбольный клуб "Челси", который принадлежит Роману Абрамовичу.





Мария Юмашева