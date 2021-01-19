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Алсу опубликовала снимки без макияжа

Алсу опубликовала снимки без макияжа

В то время как одни знаменитости активно используют фильтры в соцсетях, другие, напротив, стремятся к естественности. 37-летняя певица Алсу решила показать поклонникам, как она выглядит без косметики, и опубликовала снимки, как она выразилась, "а-ля натюрель".


Фото звезда сделала в домашних условиях перед тем, как заняться спортом. После длительных праздников, которые певица провела вместе с семьей в ОАЭ, она вернулась к привычной жизни и собирается входить в прежний ритм, о чем рассказала в своих сторис.


Фолловеры Алсу отметили, что без макияжа она выглядит ничуть не хуже, чем с косметикой.

Такая нежная 18-летняя девчушка. Естественная красота. Алсу красавица и без макияжа и пластики,

— пишут ей поклонники.


Певица, кстати, не скрывает, что делает "уколы красоты" и другие уходовые процедуры, благодаря чему выглядит так свежо и молодо. А вот слухи о пластических операциях она всегда опровергала.

Я делаю витаминчики для кожи, увлажнение. Я делаю ботокс. Гиалуронку делаю тоже,— признавалась она в интервью Ксении Собчак.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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