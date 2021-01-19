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Антифашистов в Киеве вместе с МВД разгонял убийца Олеся Бузины

Антифашистов в Киеве вместе с МВД разгонял убийца Олеся Бузины

19 января, во вторник, днем в Киеве был разогнан митинг против возрождения нацизма в Европе, посвященный 12-летию убийства в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки-антифашистки Анастасии Бабуровой.

Украинские антифашисты простояли с мирной акцией около 10 минут возле памятника гетману Сагайдачному, после чего были разогнаны Нацполицией и сотрудничающими с МВД Украины «Национальными дружинами» — подразделением неонацистского «Национального корпуса». Участием в разгоне антифашистов похвалился в соцсетях Андрей Медведько — неонацист и каратель «АТО», находящийся под следствием как наиболее вероятный убийца журналиста и писателя Олеся Бузины.

«Наша правая коалиция в этот морозный день собралась, чтобы погонять сторонников Шария, леваков и прочую (далее непечатное выражение. — ИА Newstes), которая хотела митинговать в Киеве в поддержку российских (далее непечатное выражение. — ИА Newstes). У них не получилось. Леваков полиция упаковала в автозаки еще на подходах к Контрактовой улице Киева. И это правильно. Фашисты и полиция — одна коалиция! Слава Украине!» — написал Медведько в Facebook.

Сотрудники Нацполиции объясняли при задержании украинским антифашистам, что «сейчас конституционные права граждан Украины на мирные митинги и шествия не действуют».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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