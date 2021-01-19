Антифашистов в Киеве вместе с МВД разгонял убийца Олеся Бузины
19 января, во вторник, днем в Киеве был разогнан митинг против возрождения нацизма в Европе, посвященный 12-летию убийства в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки-антифашистки Анастасии Бабуровой.
Украинские антифашисты простояли с мирной акцией около 10 минут возле памятника гетману Сагайдачному, после чего были разогнаны Нацполицией и сотрудничающими с МВД Украины «Национальными дружинами» — подразделением неонацистского «Национального корпуса». Участием в разгоне антифашистов похвалился в соцсетях Андрей Медведько — неонацист и каратель «АТО», находящийся под следствием как наиболее вероятный убийца журналиста и писателя Олеся Бузины.
Сотрудники Нацполиции объясняли при задержании украинским антифашистам, что «сейчас конституционные права граждан Украины на мирные митинги и шествия не действуют».