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Apple перенесла презентацию iPhone 13: названа дата

Apple перенесла презентацию iPhone 13: названа дата
Американская компания Apple перенесла выпуск нового поколения смартфонов Iphone 13 на 2022 год. Однако в 2021 году компания выпустит смартфоны серии iPhone 12s.

Об этом сообщает издание Gizchina со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, запланированные на вторую половину года смартфоны будут незначительно отличаться от девайсов актуального поколения. Из-за этого Apple решила отказаться от названия iPhone 13, представив в этом году серию устройств под названием iPhone 12s.
Смартфоны следующего поколения должны получить уменьшенный экранный вырез под сенсор Face ID и дисплей с частотой обновления 120 герц. Также все смартфоны линейки, а не только самые дорогие, получат камеру с лидаром. Также ожидается, что флагманы выйдут с новым чипом Apple A15 Bionic.

При этом компания сохранит то же количество устройств, что и в прошлом году. Вероятно, Apple может выпустить iPhone 12s, 12s mini, 12s Pro и 12s Pro Max.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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