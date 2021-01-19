Банк России намерен развить институт информаторов

Влада Некрасова

Центробанк рассматривает возможность развития института информаторов — это позволит сотрудникам финорганизаций сообщать о нарушении прав потребителей. Об этом 19 января сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад «Направления защиты прав потребителей финуслуг».

Для создания такого сервиса, ЦБ проанализировал опыт зарубежных регуляторов, получающие сведения о нарушении прав граждан от лиц, которые в силу служебных обязанностей либо по другому основанию располагают информацией о фактических или потенциальных нарушениях прав потребителей финорганизациями.

В настоящее время Банк России апробирует такой же механизм повышения эффективности противодействия недобросовестным практикам на финрынке, сообщили изданию в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что сервис полностью анонимный — информаторы могут не опасаться ответных действий со стороны своих работодателей. В ЦБ уверены, что такие обращения могут стать важным источником информации о деятельности финансовых организаций в сфере оказания розничных услуг.

В России за год выявили 220 финансовых пирамид

Ранее сообщалось, что каждый второй россиянин сталкивался с банковскими мошенничествами, при этом в 2020 году уровень доверия клиентов кредитных организаций к безопасности финансовых сервисов вырос с 70 до 73%. Это следует из опроса Центробанка,