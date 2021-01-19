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Беременная Лена Перминова показала голую грудь, снявшись в полупрозрачных трусиках

Беременная Лена Перминова показала голую грудь, снявшись в полупрозрачных трусиках

34-летняя Елена Перминова недавно призналась, что ждет четвертого ребенка. Знаменитая модель после этого регулярно радует поклонников откровенными фото.

Супруга олигарха Александра Лебедева опубликовала в инстаграме пикантное фото, на котором демонстрирует голую грудь, приподняв топ белого цвета. При этом из одежды на Перминовой еще лишь полупрозрачные трусики.

"Вот так смотрю каждое утро на живот и диву даюсь, как же ты быстро растёшь, малыш! хотя тебе только 20 недель и какого размера будет живот в 40 нед", - написала модель.

Несмотря на свою беременность, Елена Перминова продолжает принимать активное участие в фотосессиях для глянцевых журналов - так накануне звезда разделась для Elle.

"Несколько раз была на обложке Elle Russia. Но в этом году получилось особенно круто и знаково. Считаю, я отлично подготовилась ко дню рождения любимого журнала, в моей собственной вариации на тему воздушного шарика. Одежду для cover story мы выбирали как никогда тщательно, февраль все-таки. Было как всегда душевно и красиво, обожаю. Это моя первая обложка в этом году, мне кажется, старт прекрасен", - заявила Перминова.

Супруга олигарха Александра Лебедева до этого призналась, что ей очень нравится быть в состоянии беременности.

"У меня как в семье священника — сколько детей Бог пошлет, столько и будет! интересно, каким будет результат "итого"! Вообще, не перестаю удивляться возможностям женского тела — меняться и восстанавливаться после беременности. Вот уже в четвёртый раз, а всегда радуюсь как в первый и очень нравлюсь себе в этом состоянии, правда до определённого момента", — написала Елена Перминова.

Как писал NEWSTES, ранее жена олигарха Лебедева разделась для съемок в рекламе.

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По материалам: uposters.ru

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