Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Более 5 тысяч педагогов из разных регионов прошли курсы по информационной безопасности

Более 5 тысяч педагогов из разных регионов прошли курсы по информационной безопасности

Более 5 тысяч педагогов из разных регионов прошли курсы по информационной безопасности

В 2020 году около 5 тысяч директоров школ, их заместителей и педагогов из более чем 100 городов России прошли обучение на курсах и тренингах по защите детей от опасной информации в интернете, сообщает пресс-служба Департамента образования столицы.

Курс разработан Московским центром развития кадрового потенциала образования при поддержке Медиасовета негосударственных структур безопасности, Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике и Комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике. 

«Тема защиты детей от опасной информации актуальна и важна для всех. Поэтому мы сделали особый акцент на проведении специальных мастер-классов для управленческих и педагогических команд московских школ, а в рамках проекта по взаимообучению интерес к московским практикам проявили и многие города России», – отмечает директор Московского центра развития кадрового потенциала образования Алексей Рытов.

Он также сообщил, что в рамках интенсивных онлайн-мастер-классов специалисты рассказали коллегам об угрозах для несовершеннолетних в интернете, информировали о действенных алгоритмах выявления детей из зоны риска и работы в условиях чрезвычайной ситуации, а также поделились эффективными практиками профилактики, которые применяются сегодня в московских школах.

Специалисты центра и эксперты  рассказали о том, как противодействовать вовлечению детей в различные деструктивные сообщества, как должен вести себя педагог, чтобы помочь ребенку, как не допустить утечки персональных данных и не стать жертвой мошенников. 

Эта и другая информация собрана в практикоориентированных курсах повышения квалификации, которые проводятся бесплатно, «Организация защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью, развитию детей, не соответствующей задачам образования» и «Технологические аспекты защиты детей от нежелательного контента в сети Интернет».

Пройдя обучение по двум модулям педагоги узнают, с какими угрозами школьники сталкиваются в интернете чаще всего и как организовать эффективную профилактику самых распространенных и опасных явлений в подростковой среде.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Более 5 тысяч педагогов из разных регионов прошли курсы по информационной безопасности
Более 5 тысяч педагогов из разных регионов прошли курсы по
В Госдуме поддержали законопроект об особом регулировании детских школ искусств
В Госдуме поддержали законопроект об особом регулировании детских
В Саратовской области построят девять детских садов
В Саратовской области построят девять детских садов
В ФРГ создали фонд для обхода санкций против "Северного потока-2"
В ФРГ создали фонд для обхода санкций против "Северного потока-2"
В США через суд потребовали от Apple удалить Telegram из магазина приложений
В США через суд потребовали от Apple удалить Telegram из магазина
Декоммунизаторы «настучали» на памятники Ленину и улицу Маршала Жукова
Декоммунизаторы «настучали» на памятники Ленину и улицу Маршала Жукова
Новый вид пауков был назван в честь канадского певца и поэта Леонарда Коэна
Новый вид пауков был назван в честь канадского певца и поэта Леонарда
Российского оппозиционера Навального хотят посадить на два года
Российского оппозиционера Навального хотят посадить на два года
Подследственному главкому ВВС Украины подсунули «жучок»
Подследственному главкому ВВС Украины подсунули «жучок»
Стрижка ногтей по лунному календарю в феврале 2021 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в феврале 2021 года
Песков: Деятельность соцсетей необходимо регламентировать
Песков: Деятельность соцсетей необходимо регламентировать
Киргизия отказалась от бесплатной американской вакцины из-за отсутствия холодильников
Киргизия отказалась от бесплатной американской вакцины из-за

Топ на сегодня

Волочкова о Цискаридзе: "Он может спать с кем угодно — с мужчинами, с женщинами. Это его дело"
Волочкова о Цискаридзе: "Он может спать с кем угодно — с мужчинами, с
Собственник «Фортуны» попадет под санкции США первым
Собственник «Фортуны» попадет под санкции США первым
Россия настаивает на получении от Израиля конкретного ответа по Сирии
Россия настаивает на получении от Израиля конкретного ответа по Сирии
Экоактивисты приостановили разрешение на достройку «Северного потока — 2»
Экоактивисты приостановили разрешение на достройку «Северного
Друг принца Гарри и Меган Маркл о "Мегзите" и разладе пары с королевской семьей: "Сохраняется много обид"
Друг принца Гарри и Меган Маркл о "Мегзите" и разладе пары с

Еще по теме

Более 3,5 тысячи преподавателей Москвы прошли обучение по кибербезопасности
Виртуальный тренажер для классных руководителей проходит апробацию в московских школах
Московские классные руководители прошли обучение по новой программе
Более 100 педагогов прошли трехдневный интенсив по оценке качества образования