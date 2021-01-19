Более 5 тысяч педагогов из разных регионов прошли курсы по информационной безопасности

Влада Некрасова

В 2020 году около 5 тысяч директоров школ, их заместителей и педагогов из более чем 100 городов России прошли обучение на курсах и тренингах по защите детей от опасной информации в интернете, сообщает пресс-служба Департамента образования столицы.

Курс разработан Московским центром развития кадрового потенциала образования при поддержке Медиасовета негосударственных структур безопасности, Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике и Комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике.

«Тема защиты детей от опасной информации актуальна и важна для всех. Поэтому мы сделали особый акцент на проведении специальных мастер-классов для управленческих и педагогических команд московских школ, а в рамках проекта по взаимообучению интерес к московским практикам проявили и многие города России», – отмечает директор Московского центра развития кадрового потенциала образования Алексей Рытов.

Он также сообщил, что в рамках интенсивных онлайн-мастер-классов специалисты рассказали коллегам об угрозах для несовершеннолетних в интернете, информировали о действенных алгоритмах выявления детей из зоны риска и работы в условиях чрезвычайной ситуации, а также поделились эффективными практиками профилактики, которые применяются сегодня в московских школах.

Специалисты центра и эксперты рассказали о том, как противодействовать вовлечению детей в различные деструктивные сообщества, как должен вести себя педагог, чтобы помочь ребенку, как не допустить утечки персональных данных и не стать жертвой мошенников.

Эта и другая информация собрана в практикоориентированных курсах повышения квалификации, которые проводятся бесплатно, «Организация защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью, развитию детей, не соответствующей задачам образования» и «Технологические аспекты защиты детей от нежелательного контента в сети Интернет».

Пройдя обучение по двум модулям педагоги узнают, с какими угрозами школьники сталкиваются в интернете чаще всего и как организовать эффективную профилактику самых распространенных и опасных явлений в подростковой среде.