Более восьми тысяч лет назад обитатели острова на Онежском озере украшали себя лосиными зубами

Вадим Карасев

Археологи Кристиина Маннермаа (Kristiina Mannermaa) и Риита Райнио (Riitta Rainio) из Хельсинкского университета, Евгений Гиря из Института истории материальной культуры РАН и Дмитрий Герасимов из Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого проанализировали украшения из погребений, сделанных около 8200 лет назад на одном из островов Онежского озера. Тогдашние жители предпочитали использовать в качестве украшения зубы лосей, нашивая их на одежду.

Памятники эпохи мезолита на Южном Оленьем острове исследуются с 1930-х годов. Обнаруженный там в 1936–1938 годах некрополь — самый крупный по площади могильник позднего мезолита в северо-восточной Европе. На участке в 2350 квадратных метров там располагалось 177 захоронений. К моменту начала раскопок часть археологического памятника уже была разрушена в ходе добычи песка, так что общая его площадь могла быть еще больше. Из найденных захоронений 87 % умерших — взрослые и 13 % — дети, 46,5 % взрослых были мужчинами, 34,7 % — женщинами, а в 18,8 % случаев определить пол не удалось. Некрополь использовался около 100–250 лет (в 6250–6000 годах до н. э.). Находки с некрополя на Южном Оленьем острове хранятся в Музее антропологии и этнографии (Кунсткамере) в Санкт-Петербурге и в Национальном музее Республики Карелия в Петрозаводске.

Реконструкция захоронения. Илл.: Tom Björklund

В могилах содержался погребальный инвентарь — изделия из камня и кости, в том числе большое количество зубов лосей (более половины всех находок), бобров и бурых медведей. Реже встречаются зубы северного оленя, волка, собаки и кабана. Общее количество украшений из зубов животных превышает шесть тысяч, в отдельных могилах их может быть до нескольких сотен. Помимо украшений из зубов, в могилах найдены красная охра, костяные гарпуны и их фрагменты, антропоморфные и зооморфные фигурки из кости, кремниевые наконечники для стрел и другие изделия из камня. Целью нынешнего исследования было определить различия в технологии обработки зубов и проанализировать распределение разных техник по захоронениям.

Почти все зубы оказались обработаны сходным образом: возле корня зуба делались одна или несколько канавок, которые служили для прикрепления зуба к одежде. Лишь у двух лосиных зубов имелись сквозные отверстия, причем эти зубы найдены в погребении одной женщины. При этом украшения из зубов, найденные в погребениях того же периода в Прибалтике и Скандинавии, почти всегда делались со сквозными отверстиями.

Лось играл важную роль в верованиях древних охотников и собирателей лесной зоны Евразии, и ограниченная доступность делала лосиные зубы ценными. Добыть лося удавалось нечасто, и не все члены общины участвовали в охоте. Возможно, одному человеку доставались все зубы пойманного им лося. Наибольшее количество лосиных зубов было обнаружено в могилах молодых взрослых женщин и мужчин, наименьшее — у детей и пожилых людей. Для самых крупных украшений требовались зубы от 8 до 18 лосей. Исследователи также обращают внимание, что преимущественное использование в качестве украшений зубов лосей по сравнению с зубами бобров и медведей может указывать на групповую идентичность.

Исследование опубликовано в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.