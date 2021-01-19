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Более восьми тысяч лет назад обитатели острова на Онежском озере украшали себя лосиными зубами

Более восьми тысяч лет назад обитатели острова на Онежском озере украшали себя лосиными зубами

Археологи Кристиина Маннермаа (Kristiina Mannermaa) и Риита Райнио (Riitta Rainio) из Хельсинкского университета, Евгений Гиря из Института истории материальной культуры РАН и Дмитрий Герасимов из Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого проанализировали украшения из погребений, сделанных около 8200 лет назад на одном из островов Онежского озера. Тогдашние жители предпочитали использовать в качестве украшения зубы лосей, нашивая их на одежду.

Памятники эпохи мезолита на Южном Оленьем острове исследуются с 1930-х годов. Обнаруженный там в 1936–1938 годах некрополь — самый крупный по площади могильник позднего мезолита в северо-восточной Европе. На участке в 2350 квадратных метров там располагалось 177 захоронений. К моменту начала раскопок часть археологического памятника уже была разрушена в ходе добычи песка, так что общая его площадь могла быть еще больше. Из найденных захоронений 87 % умерших — взрослые и 13 % — дети, 46,5 % взрослых были мужчинами, 34,7 % — женщинами, а в 18,8 % случаев определить пол не удалось. Некрополь использовался около 100–250 лет (в 6250–6000 годах до н. э.). Находки с некрополя на Южном Оленьем острове хранятся в Музее антропологии и этнографии (Кунсткамере) в Санкт-Петербурге и в Национальном музее Республики Карелия в Петрозаводске.

Реконструкция захоронения. Илл.: Tom Björklund

В могилах содержался погребальный инвентарь — изделия из камня и кости, в том числе большое количество зубов лосей (более половины всех находок), бобров и бурых медведей. Реже встречаются зубы северного оленя, волка, собаки и кабана. Общее количество украшений из зубов животных превышает шесть тысяч, в отдельных могилах их может быть до нескольких сотен. Помимо украшений из зубов, в могилах найдены красная охра, костяные гарпуны и их фрагменты, антропоморфные и зооморфные фигурки из кости, кремниевые наконечники для стрел и другие изделия из камня. Целью нынешнего исследования было определить различия в технологии обработки зубов и проанализировать распределение разных техник по захоронениям.

Почти все зубы оказались обработаны сходным образом: возле корня зуба делались одна или несколько канавок, которые служили для прикрепления зуба к одежде. Лишь у двух лосиных зубов имелись сквозные отверстия, причем эти зубы найдены в погребении одной женщины. При этом украшения из зубов, найденные в погребениях того же периода в Прибалтике и Скандинавии, почти всегда делались со сквозными отверстиями.

Лось играл важную роль в верованиях древних охотников и собирателей лесной зоны Евразии, и ограниченная доступность делала лосиные зубы ценными. Добыть лося удавалось нечасто, и не все члены общины участвовали в охоте. Возможно, одному человеку доставались все зубы пойманного им лося. Наибольшее количество лосиных зубов было обнаружено в могилах молодых взрослых женщин и мужчин, наименьшее — у детей и пожилых людей. Для самых крупных украшений требовались зубы от 8 до 18 лосей. Исследователи также обращают внимание, что преимущественное использование в качестве украшений зубов лосей по сравнению с зубами бобров и медведей может указывать на групповую идентичность.

Исследование опубликовано в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

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По материалам: polit.ru

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