Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Боррель: Мы не можем совсем свернуть отношения с Россией из-за Навального

Боррель: Мы не можем совсем свернуть отношения с Россией из-за Навального

Боррель: Мы не можем совсем свернуть отношения с Россией из-за Навального

Отношения между ЕС и Россией не могут быть полностью свернуты из-за Алексея Навального. Об этом сегодня, 19 января, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая в Европарламенте.

«Влияет ли арест Навального на отношения с Россией в широком смысле? Полностью отношения с Россией не могут быть сокращены. У нас есть ряд тем в отношениях с Россией, которые нам нужно решать. И нам нужно взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общие интересы», — сказал он.

По словам Борреля, «ситуация с Навальным» войдет в повестку дня заседания Совета ЕС 25 января. Кроме того, Боррель не исключил введение новых санкций в отношении Москвы, однако отметил, что этот вопрос должен обсуждаться Советом ЕС, а решение по нему должно быть единогласным.

Как сообщало ИА Newstes , Алексей Навальный был задержан в зоне пограничного контроля аэропорта Шереметьево 17 января после прибытия в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение. Как заявили во ФСИН, блогера задержали за многократные нарушения режима условного заключения. Навальный находился в розыске за многочисленные нарушения своего нахождения на условном сроке по делу «Ив Роше». В начале этого года ФСИН подала в Симоновский суд Москвы ходатайство о замене Навальному по этому делу условного срока на реальный.

18 января судья Химкинского городского суда Елена Морозова приговорила Навального к 30 суткам ареста (до 15 февраля) до рассмотрения вопроса о замене ему наказания по делу «Ив Роше». Навальный будет ожидать в СИЗО рассмотрения своего дела о нарушении режима испытательного срока, которое назначено на 29 января в Симоновском суде Москвы.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Эшли Грэм сняла ролик в честь дня рождения сына и рассказала, чему ее научило материнство
Эшли Грэм сняла ролик в честь дня рождения сына и рассказала, чему ее
Боррель: Мы не можем совсем свернуть отношения с Россией из-за Навального
Боррель: Мы не можем совсем свернуть отношения с Россией из-за
Юрист Ремесло: Навальный получил миллионы на биткойн-кошелек за антироссийские санкции
Юрист Ремесло: Навальный получил миллионы на биткойн-кошелек за
Антифашистов в Киеве вместе с МВД разгонял убийца Олеся Бузины
Антифашистов в Киеве вместе с МВД разгонял убийца Олеся Бузины
Музей Победы подготовил онлайн-программу о подвигах молодежи в годы войны
Музей Победы подготовил онлайн-программу о подвигах молодежи в годы
Кружковое движение НТИ и Курчатовский институт приглашают школьников на научный турнир
Кружковое движение НТИ и Курчатовский институт приглашают школьников
Корпоративный университет РДШ предлагает курс по работе с детьми «группы риска»
Корпоративный университет РДШ предлагает курс по работе с детьми
Риск столкновения России и Турции после войны в Карабахе велик — интервью
Риск столкновения России и Турции после войны в Карабахе велик —
Агент Федора Смолова подтвердила его роман с внучкой Бориса Ельцина Марией
Агент Федора Смолова подтвердила его роман с внучкой Бориса Ельцина
Беременная Лена Перминова показала голую грудь, снявшись в полупрозрачных трусиках
Беременная Лена Перминова показала голую грудь, снявшись в
Алсу опубликовала снимки без макияжа
Алсу опубликовала снимки без макияжа
Более восьми тысяч лет назад обитатели острова на Онежском озере украшали себя лосиными зубами
Более восьми тысяч лет назад обитатели острова на Онежском озере

Топ на сегодня

Волочкова о Цискаридзе: "Он может спать с кем угодно — с мужчинами, с женщинами. Это его дело"
Волочкова о Цискаридзе: "Он может спать с кем угодно — с мужчинами, с
Собственник «Фортуны» попадет под санкции США первым
Собственник «Фортуны» попадет под санкции США первым
Друг принца Гарри и Меган Маркл о "Мегзите" и разладе пары с королевской семьей: "Сохраняется много обид"
Друг принца Гарри и Меган Маркл о "Мегзите" и разладе пары с
Водителю из Хабаровска грозит штраф 2 миллиона за сбитого амурского тигра
Водителю из Хабаровска грозит штраф 2 миллиона за сбитого амурского
Европоцентризм и цивилизационная чехарда в учебниках по истории Украины
Европоцентризм и цивилизационная чехарда в учебниках по истории

Еще по теме

Боррель: Евросоюз хочет сотрудничать с Россией
Совет ЕС формально включил отношения с Россией в повестку дня на саммите
Если бы мечта сбылась. В ЕС рассказали об "идеальных" отношениях с РФ
Суд приговорил Навального к 30 суткам ареста