Боррель: Мы не можем совсем свернуть отношения с Россией из-за Навального

Алексей Вольцев

Отношения между ЕС и Россией не могут быть полностью свернуты из-за Алексея Навального. Об этом сегодня, 19 января, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая в Европарламенте.

«Влияет ли арест Навального на отношения с Россией в широком смысле? Полностью отношения с Россией не могут быть сокращены. У нас есть ряд тем в отношениях с Россией, которые нам нужно решать. И нам нужно взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общие интересы», — сказал он.

По словам Борреля, «ситуация с Навальным» войдет в повестку дня заседания Совета ЕС 25 января. Кроме того, Боррель не исключил введение новых санкций в отношении Москвы, однако отметил, что этот вопрос должен обсуждаться Советом ЕС, а решение по нему должно быть единогласным.

Как сообщало ИА Newstes , Алексей Навальный был задержан в зоне пограничного контроля аэропорта Шереметьево 17 января после прибытия в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение. Как заявили во ФСИН, блогера задержали за многократные нарушения режима условного заключения. Навальный находился в розыске за многочисленные нарушения своего нахождения на условном сроке по делу «Ив Роше». В начале этого года ФСИН подала в Симоновский суд Москвы ходатайство о замене Навальному по этому делу условного срока на реальный.

18 января судья Химкинского городского суда Елена Морозова приговорила Навального к 30 суткам ареста (до 15 февраля) до рассмотрения вопроса о замене ему наказания по делу «Ив Роше». Навальный будет ожидать в СИЗО рассмотрения своего дела о нарушении режима испытательного срока, которое назначено на 29 января в Симоновском суде Москвы.