Декоммунизаторы «настучали» на памятники Ленину и улицу Маршала Жукова

Алексей Вольцев

Губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий получил гневное письмо от общественной организации «Декоммунизация. Украина». Глава этой организации Вадим Позняков возмущен, что в селах Одесской области Калчева и Старые Трояны до сих пор не снесены памятники Ленину — как того требует «Закон о декоммунизации».

Старые Трояны — русскоязычное село в Измаиловском районе, где большинство населения составляют гагаузы, русские, молдаване и болгары. Этнические украинцы там — меньшинство, к культу запрещенных в России ОУН-УПА в селе всегда относились крайне негативно. Расположенное в Болградском районе село Калчева — также русскоязычное село, там большинство составляют болгары и русские. Памятник Ленину в селе — напоминание о героизме местных партизан в период немецко-румынской оккупации села в годы Великой Отечественной войны. Калчева отошло к СССР вместе с остальной Бессарабией в 1940 году, до этого село входило в состав Румынии. Румыны в период своего хозяйничания в Калчеве относились к сельчанам как к людям второго сорта, ущемляли их в элементарных гражданских правах. Экономическое и культурное возрождение села произошло в период СССР, о чем сельчанам напоминает памятник вождю мирового пролетариата.

В администрации одесского губернатора обратили на письмо декоммунизаторов особое внимание. Вице-губернатор Одесской области Анастасия Бондар поручила муниципалитетам Старых Троян и Калчева снести памятники Ленину в месячный срок.

В Одессе местные нацисты обнаружили еще одну угрозу национальной безопасности Украины. Бывший главарь одесского «Правого сектора» (запрещен в России) Сергей Стерненко пригрозил, что сожжет кафе еврейской кухни «У Машковичей» — за то, что администрация кафе использует русский язык, который в Одессе исторически является языком межнационального общения. Стерненко и его сторонники прямо пугают владельцев кафе «окончательным решением еврейского вопроса» по- гитлеровски. Кафе «У Машковичей» по этому поводу написало в посольство Израиля на Украине.

«Декоммунизация. Украина» воюет не только с памятниками Ленину. «Защитники Украины» на днях потребовали декоммунизировать в городе Герца Черновицкой области Пролетарскую улицу. В райцентре Подольск Одесской области (до 2016 года — Котовск, в честь легендарного красного командира Григория Котовского) декоммунизаторы требуют переименовать переулок Валентины Терешковой, в селе Дубиново Подольского района — улицу имени Георгия Константиновича Жукова.

В Киеве улицу Жукова несколько лет назад переименовали в «улицу Кубанской Украины». «Декоммунизация. Украина» со второй декады января собирает подписи за переименование в Черкассах в честь Степана Бандеры улицы Александра Можайского — царского контр-адмирала, пионера русской авиации.