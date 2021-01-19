Доля одобренных банками кредитных заявок упала до минимума

Алексей Вольцев

Российские банки в 2020 году одобрили лишь 33,9% от всех заявок на выдачу кредитов. По данным Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), это стало минимальным значением с 2017 года — за все время подсчета данной статистики.

«Бесспорно, на динамику одобрения существенное влияние оказали экономические последствия пандемии коронавируса, а также введение соответствующих карантинных мер. При этом не стоит забывать и о том, что уровень одобрения кредитных заявок постепенно снижается уже более 2 лет в связи с регуляторными действиями Банка России, направленными на „охлаждение“ рынка розничного кредитования. Поэтому риск-менеджмент банков уже достаточно давно придерживается консервативного подхода при кредитовании граждан», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Как уточняет НБКИ, последние несколько лет количество одобренных заявок на кредиты постоянно снижается. Так, если в 2017 году было одобрено 43,6% от всех обращений, то в 2018 году — 41%, в 2019 году — 36,9%, а в 2020 году показатель дошел до минимума — 33,9%.

Показатель одобрения в прошлом году упал у потребительских ссуд и кредитных карт — на 2,7 процентного пункта, до 31,2%, а также у автокредитов — сразу на 5,5 процентного пункта, до 38%.