Друг принца Гарри и Меган Маркл о "Мегзите" и разладе пары с королевской семьей: "Сохраняется много обид"

Вадим Карасев

Этой весной исполнится год с того момента, как Меган Маркл и принц Гарри официально сложили с себя королевские обязанности и вместе с сыном Арчи переехали жить в США. В прессе ходит довольно много слухов о конфликтах пары с королевской семьей из-за "Мегзита", натянутых отношениях герцога Сассекского с родственниками, в особенности со старшим братом Уильямом, и о возможном возвращении супругов в Великобританию. Сами они не дают официальных комментариев по этому поводу, поэтому единственный способ узнать хоть что-то о жизни Меган и Гарри — это комментарии инсайдеров и близких друзей пары в прессе.





Меган Маркл и принц Гарри

Так, на днях с журналистами побеседовал британский журналист, близкий друг принца Гарри и человек, которого Меган вспоминала в своем эссе о выкидыше, Том Брэдби. В эфире шоу Love Your Weekend на телеканале ITV он поделился своими мыслями о "Мегзите", рассказал о жизни Меган и Гарри в Калифорнии и их отношениях с членами королевской семьи. Брэдби отметил, что супруги вполне счастливы жить в США, но признался, что принц Гарри сильно страдает из-за конфликта с родственниками.

Я думаю, что после переезда в Калифорнию они чувствуют себя намного лучше. Несчастливы ли они? Нет, кажется, они вполне довольны тем, чем сейчас занимаются. Однако Гарри буквально убит горем из-за испорченных отношений с семьей,

— рассказал Том.





Меган Маркл, принц Гарри и королева Елизавета II

Брэдби также отдельно рассказал об отношениях принца Гарри со старшим братом Уильямом. По слухам, их отношения начали портиться еще в начале романа Гарри с Меган и стали еще хуже после отказа пары от королевских обязанностей. Том воздержался от подробных комментариев на этот счет, но намекнул, что между братьями действительно есть напряженность:

Ситуация в их семье сложилась далеко не идеальная. Это был непростой год для каждого из них. Но чувствуют ли братья из-за этого себя несчастными? Не думаю. Мне кажется, что на самом деле они вполне счастливы, однако при этом пытаются бороться со своим положением в жизни. Не думаю, что и Уильяму так уж легко дается жизнь с его почетным титулом.





Принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри

В той же беседе Том вспомнил о последствиях "Мегзита" и признался, что как Меган с Гарри, так и высшие члены британской королевской семьи по-прежнему хранят обиды друг на друга:

Этот процесс был очень болезненным для всех участников. С таким трудно примириться. Меган и Гарри решили полностью отстраниться от королевской семьи, раньше подобного никогда не случалось. До сих пор никто точно не знает, как все сложится дальше и какие будут последствия. С каждой стороны по-прежнему сохраняется много обид. Это очень сложно. Публике безумно хочется, чтобы все участники этой истории были счастливы, однако очевидно, что в последний год все было далеко не так. Это неудобная ситуация, и, как мне кажется, она никогда не изменится.





Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи

Том Брэдби напомнил, что британская королевская семья — это не только семья, но и всемирно известный бренд. По словам журналиста, все члены семьи постоянно находятся на виду и ощущают себя запертыми в публичном пространстве. Из-за этого родственники сталкиваются с большим количеством конфликтов и противоречий, но при этом все равно пытаются оставаться настоящей семьей.





Том Брэдби